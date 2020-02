Os melhores “brinquedinhos” para o sexo

Tudo para você esquentar o clima

entre quatro paredes

Foto: Getty Images Levamos três casais para conhecer a 16a edição da Erótika Fair – maior feira do mercado erótico do país -, que aconteceu em São Paulo. Lá, foram separados em dois grupos, o das esposas e o dos maridos, e receberam uma missão: escolher o produto de sex shop mais interessante para esquentar a relação sexual. Confira o que cada um escolheu: Casal: Débora de Oliveira Raiz Cardoso, 33 anos e Cristiano Teixeira Cardoso, 37. Casados há 11 anos e com dois filhos. 1. Anel Peniano com cápsula vibratória – R$ 19

Feito de silicone, promete retardar a ejaculação, pois aperta a base do pênis

Débora: “É fácil de esconder e dá prazer para os dois ao mesmo tempo!”

Informações no site. 2. Luva vibratória – R$ 150

Com controle de velocidade, serve para massagear e masturbar o parceiro

Cristiano: “Achei legal, pois os dois podem usar!”

Informações no site.

Foto: Divulgação

Casal: Fabiana Cleusa dos Santos, 28 anos e Antônio Fernando Buzato, 42. Casados há 6 anos.

3. Perfume Pheros – R$ 60

Perfume com feromônios vegetais – substâncias que atraem o sexo oposto

Fabiana: “Nós adoramos perfume!”

Informações no site.

4. Jacaré vibratório Super Cyber Skin – R$ 19,90

Minivibrador divertido com variação de velocidade

Antônio: “Como fica nervosa no trânsito, ela pode usá-lo para se acalmar”

Informações no site.

Casal: Patrícia Regina dos Santos, 34 anos, e Walter Rosendo do Nascimento, 49. Casados há 11 anos e com dois filhos.

5. Prótese Cyber Gel com Vértebra – R$ 70

Desenvolvido com cyber, material de textura similar à da pele, possui vértebras que permitem flexioná-lo para os lados

Patrícia: “Tem design diferente e é bom para simular uma terceira pessoa no sexo”

Informações no site.

6. Algemas de metal – R$ 34

De metal cromado, vem com chave extra

Walter: “Peguei a algema para a Patrícia não fugir”

Informações no site.