Orgasmo: acabe já com os problemas que freiam seu prazer

Troquem uma transa rápida por uma guerra de beijos: a cumplicidade aumenta e o sexo melhora

1. Dor na penetração

Motivo: pouca lubrificação

Solução: use um lubrificante à base de água. Mas a dor só sumirá de vez se você estiver excitada o suficiente para transar.

Dica quente: penetração não é sua tara? Descubra outras formas de prazer e seja feliz. Não há certo e errado, e sim o que funciona para cada casal.

2. Preguiça

Motivo: falta de tesão

Solução: a rotina torna o sexo previsível, matando o desejo. Ao mudar o local da transa ou compartilhar suas fantasias, o tesão surge.

Dica quente: se você nunca pisou num sex shop, não sabe o que está perdendo! Há brinquedinhos eróticos que espantam a preguiça rapidinho.

3. Cansaço

Motivo: excesso de preocupações

Solução: um dos segredos dos relacionamentos felizes é reservar um tempo para namorar. Com jeitinho, você também consegue.

Dica quente: mande os filhos para a sogra e ”sequestre” seu marido. O cativeiro? Um motel! E ainda tem uma banheirona pra relaxar…

4. Vergonha

Motivo: baixa autoestima

Solução: nosso corpo foi feito para despertar desejo no outro. Pergunte a seu parceiro o que ele mais gosta em você e sinta-se uma deusa!

Dica quente: nem que seja com o chuveirinho do boxe, tente se masturbar uma vez. Comece pelo clitóris, o queridinho das mulheres!

5. Pressão para transar

Motivo: cobrança excessiva

Solução: sexo não deve virar obrigação – nem para você, nem para ele. Respeite seu ritmo e não se exija um desempenho de atleta.

Dica quente: experimente tirar o foco dos órgãos genitais. ”Troquem uma transa rápida por uma guerra de beijos”, sugere o sexólogo Celso Marzano.

6. Ele não me procura

Motivo: falta de estímulo

Solução: tome a iniciativa! Você pode se oferecer para dar um banho de rei nele, com direito a massagem ”localizada” especial.

Dica quente: crie situações em que o desejo está presente, mas que não são sexo. Um olhar, um decote, uma cruzada de pernas, tudo isso excita ele.

7. Dor forte e sangramento

Motivo: problemas de saúde

Solução: infecções genitais e doenças transmitidas pelo sexo podem causar dor e outros incômodos brochantes. Vá ao ginecologista.

Dica quente: não deixe os sintomas piorarem para procurar um médico. Com tratamento certo, logo você poderá curtir seu prazer.