Oba! Tenho dois namorados e eles são amigos!

Eu, o Leandro e o Maurício vivemos um triângulo amoroso. Não vou negar que é ótimo ter dois namorados. Imagine só, sempre tenho companhia para ir ao cinema e ao shopping, ver tevê e fazer compras. E o melhor é que não rola estresse: os dois sabem que me dividem e não se importam!

Os meus amores são amigos e às vezes até saímos os três juntos, mas sem gracinha de nenhuma das partes. O Leandro nunca me viu beijar o Maurício e vice-versa. É tudo com muito respeito. Tanto é que nunca dormimos os três juntos.

Minha vida amorosa começou a ficar enrolada quando me matriculei na academia com o Leandro. Foi lá que conhecemos o Maurício, por causa de uma amiga em comum, a Bete.

Nenhum dos dois abre mão de mim

Em pouco tempo de convivência me senti atraída por aquele novo amigo. Eu percebi que ele também me dava bastante atenção. Como achei aquela situação toda muito estranha, resolvi contar para o Leandro o que estava acontecendo. Pois é, revelei ao meu namorado que estava atraída por outro homem. Achei que, no barato, ele ia terminar comigo, mas a resposta me surpreendeu: ”Ana, eu não quero ficar sem você. Se você quer ficar com o Maurício, vai nessa. Mas me conta”.

Ele aceitou na boa! Pouco tempo depois acabei ficando com o Maurício na academia. Meu novo namorado, por sua vez, acha o Leandro um cara legal e compreendeu que me teria só pela metade. Na boa, fiquei me achando! Os dois falaram praticamente a mesma coisa. Fiquei pasma.

Nunca imaginei que uma história tão doida como essa poderia acontecer comigo. Para ficar tudo às claras, resolvi reuni-los na minha casa para formalizar a situação. Quando cheguei na sala, vi os dois conversando sobre futebol. Respirei fundo e gritei: ”Para tudo! Vocês vieram aqui para falar de bola ou para discutir a nossa relação?”. Eles responderam: ”Os dois!”. Acabei rindo, e o papo ficou mais leve.

Uma vez por mês discutimos a relação



Combinamos que sou namorada dos dois, mas que só dá para assumir isso entre os nossos amigos. Pra família, o namorado oficial é o Leandro, que convive comigo há mais tempo. Para todos os efeitos, o Maurício é um grande amigo nosso. Combinamos também que não pode haver ciúme quando eu receber telefonema de um deles na frente do outro. E que uma vez no mês nós três iríamos nos encontrar para batermos um papo. Os dois aceitaram todas as minhas condições!

Contei para as minhas amigas, que reprovaram a minha vida dupla. Elas acharam a maior doideira os dois terem aceito essa situação. Sinceramente, acho que está dando supercerto. Reservo três dias da semana para cada um e no domingo eu revezo. Chega a ser engraçado! Nossos amigos já colocaram até apelido na gente: Dona Flor e seus dois maridos. Eu adoro!

Por enquanto está dando para levar as duas histórias de amor, com duas pessoas que são tão maravilhosas. Cada um tem a sua qualidade. O Leandro é mais caseiro, gosta que eu cozinhe para ele, curte programas em família e adora me dar flores. Já o Maurício prefere sair para o barzinho, dorme até mais tarde, curte um programa a dois e adora me dar caixa de bombom de presente.

Me sinto a mulher mais feliz do mundo. Eu não tenho dúvida de que adoro os dois, mas sei que vai chegar um momento em que vou ter que me decidir. Que vença o melhor!