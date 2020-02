Meu amor usa 25 técnicas de sexo oral em mim

Com ou sem acessórios, a língua do meu amor faz milagres em mim

Adoro sexo oral. Felizmente, o meu marido Marcelo também. Seja como preliminar para a penetração, seja como uma rapidinha, ele simplesmente não pode faltar em nossas transas.

Eu sou uma mulher aberta, daquelas que pedem mesmo para o parceiro caprichar com a língua. No começo do nosso relacionamento, há 11 anos, o meu amor estranhou meu excesso de iniciativa. Hoje ele já conhece a mulher que tem e entra na brincadeira comigo.

Eu não deixo por menos: também dou muito sexo oral pra ele! Arrisco na praia, no meio do trânsito caótico do Rio de Janeiro e até no cinema.

Meu marido adora e retribui em dobro. O Marcelo é o homem mais gentil que eu já conheci. Ele sente prazer com meus orgasmos e se tornou um grande especialista na arte do oral. Compartilho aqui as técnicas dele, pois acho que toda mulher tem o direito de ser tão realizada quanto eu. Divirta-se!

Todo homem precisa aprender sexo oral

Marcelo Lepletier, 32 anos, o marido da Tainá

Por melhor que seja a penetração, não existe nada mais prazeroso para uma mulher do que sexo oral. A Tainá enlouquece e eu também vou às alturas só por ver o quanto ela sente prazer. Toda mulher merece! Se minha esposa diz que sou bom nisso, acredito. O fato é que estamos juntos há 11 anos e todo dia pode surgir uma nova maneira de levar meu amor às nuvens.