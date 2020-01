Keanu Reeves e a namorada estão fazendo a internet voltar a ter fé no amor

Nesta terça-feira (5), o ator Keanu Reeves e a namorada Alexandra Grant tornaram-se o assunto do momento, após aparecerem juntos pela primeira vez num tapete vermelho. Os dois estiveram presentes em um evento da Gucci, em Los Angeles.

E o frisson em torno deles tem duas razões principais: a trágica vida amorosa de Reeves e o fato de que ele está namorando uma mulher que corresponde a sua faixa etária. Primeiramente, é importante dizer que, na verdade, Alexandra tem nove anos menos do que ele. Mesmo assim, é uma mulher que se sobressai dentro dos padrões de Hollywood – e do mundo! – pela ousadia de ostentar seus cabelos naturalmente grisalhos.

Em pleno 2019, essa questão ainda é um enorme tabu e todas as mulheres sabem muito bem disso. Inclusive, Alexandra está sendo vítima de comentários maldosos na web – como já era de se esperar. Tem gente que não perde tempo na hora de dar pitaco na aparência das mulheres – e esses pitacos, muitas vezes, partem de outras mulheres.

Mesmo assim, a internet também está cheia de amor em relação ao casal. Ainda podemos ter fé na humanidade! E mais: muita gente acabou virando fã de Alexandra, primeiramente pela ousadia do visual e, logo depois, por descobrir que ela é uma artista plástica renomada.

E, como já dissemos, as pessoas também estão celebrando esse momento por conta do passado trágico de Keanu. Seu último relacionamento foi com a ex-esposa Jennifer Syme, que também era atriz. O casal se separou em meio ao luto, depois que a filha deles nasceu sem vida, aos oito meses de gestação. Isso aconteceu na véspera do Natal de 1999, enquanto Keanu gravava Matrix.

Pouco tempo depois, Jennifer faleceu em 2001, aos 28 anos de idade. Ela foi vítima de um acidente de carro. Com isso, Keanu estava solteiro há 20 anos e não apresentava uma namorada no tapete vermelho há 35.

É impossível não se sensibilizar com uma história assim e é por isso que está todo mundo feliz pelo ator atualmente. Ele e a namorada já se conhecem há alguns anos, mas ainda não haviam oficializado o relacionamento.

Alexandra, é uma premiada artista plástica, que se dedica à pintura, escultura e também ao cinema. Ela produziu as capas e toda a arte visual de dois livros de poesia de Keanu: “Ode To Happiness” (2011) e “Shadows” (2015).

Confira aqui algumas das reações ao casal no Twitter:

O KEANU REEVES COM A NOVA NAMORADA DELE APÓS DÉCADAS SOLTEIRO E NADA MAIS IMPORTA pic.twitter.com/hKHcDk2nVQ — juliana machado (@julianamchd) November 5, 2019

eu amo keanu reeves e to muito feliz pq ele tá feliz pic.twitter.com/F1P9s6k0Yu — gugu da pomerania (@spiderguto) November 5, 2019

A internet deixa as desavenças de politica, religião, futebol, estilo musical, filmes, séries, etc de lado e se une hoje em um mesmo consenso… Torcer pela felicidade do maravilhoso, impecável, humilde, sem defeitos Keanu Reeves com sua nova e linda namorada Alexandra Grant. pic.twitter.com/dgOo3Ojv9Q — ᴬᶰᶰᵉ ᴮᵒᶰᶰʸ (@ladyblackd) November 5, 2019

quando eu finalmente confiar em alguém… https://t.co/qafH9r7yjT — barbie roots (@seaina_) November 5, 2019

Sério, eu estou apaixonada pela Alexandra Grant (atual namorada do Keanu Reeves) pic.twitter.com/XMBQCN8yTJ — irmã da Adila (@amoravegana) November 5, 2019

o keanu reeves está namorando depois de décadas awn eu tô tão feliz por ele sério mesmo ( mas nem q podia ser eu né) 🤧❤💜💖💘 pic.twitter.com/8kZesTvEA6 — nicolly (@yellowledbtter) November 5, 2019

Keanu Reeves e Alexandra Grant estão muito lindos juntos. pic.twitter.com/zt5X7uq81k — TheRealSam (@iStorm_Sama) November 5, 2019

Esperar mais umas décadas para ser feliz assim como Keanu Reeves. Voltei ao meu estado total eclipse do coração pic.twitter.com/5KYcn142DJ — total eclipse do coração (@carolferbat) November 5, 2019