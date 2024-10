Inveja no relacionamento? Saiba como reconhecer e superar esse sentimento

Todo mundo sente inveja, mas quem assume? Embora seja tão natural quanto alegria, tristeza, amor ou ódio, é, talvez, o mais oculto dos sentimentos. Quando surge em uma relação amorosa, então, a vergonha é ainda mais intensa ‒ e esconder esse sentimento, até de si mesmo, é uma estratégia bastante popular. Mas quais são os reais perigos da inveja para um relacionamento?

O tema ganhou repercussão após a influenciadora Nátaly Neri compartilhar no programa Engatilhadas, da Dia TV, que sentia inveja do próprio marido, e estava lidando com isso em terapia.

“O Jonas sempre foi muito organizado, e eu sempre estive em outros processos, e aquilo começou a me doer. Todas as vezes que eu via ele acordando, tomando café, indo para a academia, e eu acordando às 10h, perdida, precisando de 3 kg de cafeína para conseguir levantar, sentia raiva, e eu não percebia que eu sentia raiva, eu só sentia um ódio em mim que, quando ele falhava, eu ficava muito feliz”, confessou.

“Desejava que ele não conseguisse ou, pior, inconscientemente eu motivava ele a desistir. Ele dizia ‘ai, não sei se eu vou para a academia’, eu falava ‘não vai não, fica aqui’. Mas, no momento em que eu percebi que eu me alimentava das não conquistas dele frente ao que eu queria para mim, que eu percebi que sentia inveja, o primeiro passo foi assumir para ele. ‘Olha, Jonas, tenho raiva porque você consegue fazer tudo e eu não. Me ajuda?’”, acrescentou Nátaly.

Mas, afinal, é normal sentir inveja do parceiro?

Experimentar a inveja não é novidade para nenhum ser humano. Seja criança, adulto ou idoso, todo mundo já se deparou com o desconforto causado pelo sucesso alheio e pelo desejo de ter o que o outro possui. Não à toa, a ciência, mitologia e os livros sagrados discutem sobre esse tema desde que o mundo é mundo.

Esse sentimento dá as caras por várias as razões, e em níveis diferentes também. Algumas linhas da psicanálise defendem que a inveja é uma forma de se perceber em relação ao outro. Por nos constituirmos ao observamos outrem, poderíamos confundir nossas necessidades e desejos com as deles.

Ao mesmo tempo, ela reflete desejos não satisfeitos ou inseguranças. “A inveja pode surgir quando achamos que estamos perdendo algo que o outro possui, como atenção, sucesso ou reconhecimento”, explica a psicóloga Marilia Scabora, fundadora do grupo de apoio materno Tribo Mãe.

É nesse ponto que sentir inveja de quem se ama, respeita e admira se torna uma possibilidade. “Esse sentimento pode, sim, surgir em qualquer relacionamento, e isso não significa que a relação seja disfuncional. Mas é preciso identificar e tratar”, diz a especialista.

Homens e mulheres sentem inveja das mesmas coisas?

Não é incomum que o marido se incomode com a mulher ser mais bem sucedida que ele, ou que a esposa queira ser a mais atraente da relação, e isso tem uma explicação: as questões de gênero.

“Expectativas diferentes são colocadas sobre homens e mulheres no relacionamento, o que pode gerar comparações e sentimentos de inadequação. Homens, por exemplo, podem sentir inveja em relação à independência ou sucesso da parceira, enquanto mulheres podem sentir-se inseguras em relação à aparência ou conquistas profissionais”, aponta a psicóloga.

“A socialização patriarcal valoriza os homens como os provedores naturais e, quando essa dinâmica é desafiada, com a mulher assumindo um papel de maior sucesso financeiro, pode gerar inveja no parceiro. Esse sentimento não é apenas uma resposta pessoal, mas também fruto de uma sociedade que ainda vê o sucesso feminino como uma ameaça à masculinidade”, Mayra Cardozo, advogada e especialista em gênero.

É nesse ponto que a inveja evolui para um relacionamento abusivo. Desvalorizar, menosprezar e diminuir as realizações do par são sinais de que a pessoa sente inveja. “Essa dinâmica pode gerar distanciamento emocional, ressentimento e falta de confiança.”

A especialista acredita que sentir inveja do parceiro não é o problema. “A questão surge quando usamos máscaras para disfarçar esse sentimento, fingindo que ele não existe ou tentando suprimi-lo de formas que distorcem a dinâmica emocional do casal. Essa negação pode levar a comportamentos passivo-agressivos, sabotagens silenciosas ou distanciamento emocional, o que acaba por prejudicar a confiança e a intimidade no relacionamento.”

Como lidar com a inveja dentro do relacionamento?

O caminho para superar a inveja começa com o autoconhecimento. “Ao invés de focar no que o parceiro faz ou tem, é importante voltar-se para o próprio desenvolvimento e necessidades. Conversas abertas e sem julgamentos, aliadas à empatia, são fundamentais para superar esse desafio”, indica Marilia.

Entender a origem dessas emoções também é fundamental. “Sentimentos ‘ruins’ podem emergir devido a inseguranças, frustrações, ou expectativas não correspondidas dentro da relação. Muitas vezes, é um reflexo de necessidades internas que não foram plenamente compreendidas ou expressas, e podem ser uma oportunidade para crescimento pessoal e relacional”, termina a especialista.

