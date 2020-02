Gaby Amarantos dá a melhor declaração sobre como se masturbar é delicioso

Na última quarta-feira (9), Gaby Amarantos e Duda Beat divulgaram “Xanalá”, a música perfeita para chamar o (ou a) crush para transar. Com o hit fervendo, Gaby participou ontem (10) do Conexão Globosat 2019, um evento que promove a valorização de todo tipo de conteúdo. Entre as diversas falas da cantora, ela deu uma declaração importante sobre como se enaltecer ajudou a desconstruir a vergonha de tocar o próprio corpo.

“Processo de empoderamento veio me trazendo isso. Hoje consigo falar de prazer, consigo dizer que bato minha siririca feliz. Quero que todas as mulheres se libertem desse tabu, dessa vergonha de falar de sexo, porque a gente tem que falar. E, meu amor, a gente goza multiplamente sozinha”, declarou a cantora no evento.

A fala de Gaby também remete ao que ela defende há tempos e foi reforçado com ‘Xanalá’: não dá mais para tratar o prazer feminino como um bicho de sete cabeças. “Acho que é um assunto que ainda é tabu. Quando a gente fala de prazer feminino, da nossa liberdade sexual, isso ainda incomoda as pessoas. É sinal que a gente ainda precisa falar disso. Falar de prazer é falar de diamante, de pedra preciosa”, enfatizou a cantora à revista ‘Quem’.

Veja o clipe das cantoras: