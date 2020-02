Fuja do homem errado!

Pare de repetir para si mesma que ‘ainda pode dar certo’!

Foto: Dreamstime

‘O problema não é o idiota que deseja conquistá-la e, sim, o que consegue conquistá-la. Tente descobrir se ele é uma furada antes de se apaixonar’, diz Marcelo Puglia, autor de Me Apaixonei por um Idiota (Ed. Matrix, R$ 18,90). Falando parece fácil, mas como ainda não inventaram um detector que só aponte caras que podem nos fazer felizes, vale a primeira dica para escapar da encrenca: se o gato pisou feio na bola, não entenda o fato como um indireta do destino para ‘consertá-lo’, mas como o que realmente é, ou seja, um aviso para fugir enquanto há tempo!

Lembre-se que o típico canalha é um excelente conquistador e costuma ser mais atirado. Isso significa que, enquanto você perde tempo com um safado só porque ele tomou a iniciativa, um homem maravilhoso, mas tímido, sofre num canto por ter chegado tarde. Tenha calma! A dica é ficar atenta a detalhes no comportamento do paquera. ‘Homens que ligam demais, que vivem pedindo favores, que são grossos com os outros e que ficam nervoso com facilidade costumam dar trabalho’, alerta a psicóloga Olga Tessari, coordenadora do site www.ajudaemocional.com.

Não conseguiu evitar e se apaixonou justo por aquele cara todo complicado?

Então veja como evitar sair magoada dessa relação!

Ele não é o homem da sua vida se…

…jamais liga.

…faz chantagem emocional.

…não a respeita e a deprecia.

…mente.

…tem ciúmes até da própria sombra.

…nunca a inclui em seus planos.