Existe melhor posição para engravidar? Mitos e verdades

Gestação é assunto rodeado de mitos. Quem nunca escutou uma dica de uma tia avó falando que tal alimento ajuda ou que existe melhor posição para engravidar, uma prima que jura que fazer tal coisa faz com que a criança seja um menino ou uma menina, ou a amiga de uma amiga que tomou tal atitude e uma semana depois estava grávida?

A verdade é que, para quem está tentando, qualquer dica é vista com bons olhos, mas é preciso tomar cuidado para não perder tempo com crenças populares que não surtem efeito ou até prejudicar sua saúde tentando seguir uma fórmula mágica.

Nesse contexto, uma pergunta que você pode já ter encarado por aí é se existe uma posição sexual que seja ideal para quem quer engravidar. Para desvendar esse mistério, conversamos com Karen Rocha de Pauw, ginecologista especialista em reprodução humana, e já adiantamos: a resposta é não.

“A posição não influencia em muita coisa. O que a gente precisa? Ter uma penetração que leve o sêmen até o fundo da vagina e isso pode ser em qualquer uma que o casal preferir”, afirma Karen.

Ela explica que o importante é que a mulher esteja lubrificada, porque o sêmen precisa se misturar ao muco para entrar dentro do colo. “Ele precisa ir parar no fundo da vagina e uma boa lubrificação contribui para isso. Essa questão que, sim, influencia para facilitar uma gravidez. A posição em si, desde que o sêmen fique lá no fundo, não interfere em nada.”

Continua após a publicidade

E depois do sexo, o que fazer para engravidar?

Mas será que existem outras ações após o sexo que podem ajudar quem está tentando engravidar? Sim! Karen indica que a mulher espere um pouquinho antes de tomar banho. E nada de duchas vaginais.

Ficar deitada após o sexo para que o sêmen não escorra por conta da gravidade também é válido. Mas não precisa ficar de pernas para o ar, de cabeça para baixo ou algo do tipo.

Além disso, não precisa esperar por horas: por conta da acidez da vagina, o sêmen não dura muito tempo por lá. Em menos de meia hora, ele morre – e esse é o tempo que ela indica para aguardar.

E um pouco antes do sexo? Há algo que possa ajudar?

A dica da especialista é investir nas preliminares para a mulher ficar bem lubrificada. E, nesses casos em que se está tentando engravidar, vale evitar o uso de lubrificantes, pois a maioria tem conservantes que podem prejudicar o espermatozoide.

Continua após a publicidade

E a especialista alerta: evite transar só pensando na gravidez. Sabemos que, para quem está tentando há muito tempo, isso pode ser difícil. É uma questão delicada que pode afetar a saúde mental, causar ansiedade, medos e inseguranças.

Mas deixar o sexo “mecânico”, apenas para dar “check” durante o período fértil pode interferir no seu estado emocional, gerar estresse e diminuir a lubrificação, prejudicando o processo.