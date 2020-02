Eu sei do que os homens gostam

Sou o conselheiro perfeito para qualquer mulher

Eu quase não tenho amigos homens. Mesmo antes de me assumir como gay, o que aconteceu quando eu tinha 20 anos, já preferia amizades femininas. É que, assim como eu, as mulheres são mais falantes e, ao mesmo tempo, mais complexas. Minhas amigas da faculdade e do trabalho me adoram. Elas sabem que eu também gosto de homens e que sofro por causa do comportamento masculino. No entanto, como sou um deles, entendo direitinho como funciona o corpo dos machos. Aí, fica fácil dar conselhos para as meninas!

Atualmente, além de ajudar minhas amigas próximas, sou colunista de um site (www.pimentachic.com.br) em que respondo a e-mails de mulheres de todo o Brasil. Eu estou sempre ali, pronto pra revelar a elas o que rola na cabeça dos homens quando o assunto é amor e sexo. Quer aprender comigo? Ótimo! Eu selecionei sete verdades sobre os homens que você precisa conhecer para se dar bem. Aproveite, pois são dicas preciosas!

Leve minhas dicas ao pé da letra para sacar o universo masculino

1. VOCÊ MERECE UM HOMEM QUE A COMPREENDA

Uma amiga minha revelou ao marido que tinha a fantasia de tomar banho de champanhe em um motel. Ele riu da cara dela. Ela não deixou por menos: encontrou um amante para realizar seu desejo. Bom parceiro é aquele que compreende suas fantasias e dá importância a elas. Se você está com um homem que, mesmo depois de uma boa conversa, não se esforça para fazê-la feliz, talvez seja a hora de rever esse relacionamento.

2. ELES NÃO ESTÃO NEM AÍ PRA SUA CELULITE

Os homens valorizam muito mais um jeito sacana de agir na cama, um olhar cheio de tesão, do que uma gordurinha ou uma celulite à mostra. São só as mulheres que se preocupam com isso.

3. ELES ADORAM TER SEUS DOTES ELOGIADOS, MAS SEM FALSIDADE

É o que mais infla o ego masculino. Mas cuidado: o elogio não precisa ser relacionado ao tamanho, ainda mais quando ele não é lá essas coisas. Você pode dizer que o pênis é bonito ou que está especialmente ereto naquele dia.

4. O MELHOR SEXO ORAL PARA ELES É O 69

Quando se trata de sexo oral, o que deixa o homem mais satisfeito é a sensação de ter seu pênis sugado até a base. Como ele aponta pra cima quando está ereto, o jeito mais confortável para a mulher fazer isso é na posição de 69.

5. ELES QUEREM SEXO ANAL

Se você não consegue sequer pensar na possibilidade, não vá além do seu limite. No entanto, se quiser realizar a fantasia dele, o melhor é começar com bastante calma, usando lubrifi cante e os dedos. Só é possível realizar a penetração de fato depois de algum treino.

6. SE ELE CHEGA CHEGANDO É PORQUE NÃO QUER NADA SÉRIO

Se você está à procura de algo sério com um homem, desconfie daqueles rapazes que chegam muito assanhados na balada e já querem transar na primeira noite. Homem à procura de compromisso costuma ser mais discreto.

7. OS HOMENS ADORAM SER TOCADOS NO ÂNUS

Mas cuidado com essa dica. Muitos homens, por medo de serem confundidos com homossexuais, se sentem desconfortáveis nessa situação. Por isso, caso decida arriscar, vá com calma. As terminações nervosas naquela região são supersensíveis em qualquer homem, e isso não tem nada a ver com a opção sexual dele. Se houver resistência, não insista. Você pode fazer seu parceiro subir pelas paredes acariciando a parte interna da coxa, que também é muito sensível.