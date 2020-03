Está vivendo uma relação tóxica? Tia Má te ensina a como se livrar dela

View this post on Instagram

Por que continuar se relacionando com quem desaparece, não telefona ou não presta atenção às suas necessidades emocionais? O que te impede de cair fora de uma relação tóxica e buscar sua felicidade em outro lugar? Por que você permite que as pessoas te tratem mal? E seu amor-próprio, já não passou da hora de desenvolvê-lo? ⠀ São esses temas — simples e presentes no cotidiano afetivo de quase todo mundo — que Maíra Azevedo, a @tiamaoficial, vai abordar neste livro. ⠀ Sem papas na língua e com tolerância zero para relações abusivas, Tia Má lança mão de sua ironia e seu bom humor para comentar as roubadas amorosas por que passam a maioria das mulheres contemporâneas e todos aqueles que se identificam com o lado feminino das relações. ⠀ Ela fica impaciente, sobretudo, quando se depara com mulheres — cis ou trans, héteros ou lésbicas — sofrendo os efeitos da baixa autoestima. Nessas horas, solta o verbo e dispara seu bordão, “Tira o sapatinho e bota o pé no chão”, o equivalente ao “Cai na real”. ⠀ Na sua estreia como escritora, Tia Má traça um verdadeiro mapa de feridas emocionais, alertando para as armadilhas nas quais caímos sem perceber e indicando os bons sinais que levam a um relacionamento saudável. ⠀ "Como se livrar de um relacionamento ordinário" já está disponível nas livrarias e online. Garanta o seu pelo link da bio. ⠀ #tiama #editoraagir #relacionamentos