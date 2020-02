Enlouqueci meu marido com as bolinhas eróticas

As bolinhas deixaram nossa noite pra lá de especial

Escolhi uma lingerie vermelha para aguçar os desejos do meu marido, Marcelo, naquela noite. Já nas preliminares, o clima começou a ficar cada vez mais quente. No auge da excitação, parei tudo e tirei da gaveta uma surpresinha especial: uma bolinha que, depois de colocada dentro das partes íntimas, estoura. Na hora, o líquido se transforma em lubrificante, esquenta a região e libera um delicioso cheirinho. A minha era de morango.

Marcelo, que já está acostumado com as minhas brincadeiras, me encarou com um olhar curioso. No começo, achou que era uma daquelas bolinhas de óleo para colocar na banheira. Mas não: era muito melhor do que isso. Eu disse que era uma bolinha sensual pra gente experimentar. Superansioso, ele queria saber qual era o efeito dela. ”Lubrifica e esquenta”, sussurrei no ouvido dele.

Ele se empenhou ainda mais na transa

Ele quis experimentar na hora. Para deixar a travessura ainda mais gostosa, Marcelo preferiu colocar ele mesmo a bolinha lá dentro. Virou uma brincadeira erótica. Ele, empenhado em estourar, ia cada vez mais forte nos movimentos. Foi uma delícia, e deixou nossa noite pra lá de especial.

Namoramos por dois anos e, há um ano, resolvemos morar juntos. Por isso, sempre que eu posso, visito a sex shop em busca de novidades para apimentar e renovar o nosso relacionamento. No dia em que levei a bolinha, vi no rosto do Marcelo que ele estava adorando a situação. Então, voltei à loja e comprei uma caixinha com oito bolinhas, cada uma de um sabor diferente. Mas a preferida dele ainda é a de morango.

Adoro as novidades

Marcelo Ribeiro, 27 anos, professor, o marido da Ruth

”Quando a Ruth trouxe a bolinha, achei que fosse um sabonete. Ela fez suspense e disse que eu iria gostar. O odor era fraco. Isso me incentivou a colocá-la dentro da minha mulher, para ver o que aconteceria. Depois que estourou, a transa ficou muito gostosa. A lubrificação foi bem intensa… Adoro quando a Ruth traz essas novidades. Fica aqui a minha dica: homem gosta de coisas diferentes, e a mulher que sabe fazer isso de uma forma bacana leva vantagem!”

Tem bolinha pra todos os gostos

Há vários tipos de bolinhas. Algumas, como as de morango, esquentam. Outras, como as de menta, gelam. Também são fabricadas com imitações de perfumes de Armani, Gabriela Sabatini e Calvin Klein. Algumas são comestíveis, e todas têm uma capa mole e fina, que estoura com o calor do corpo. Por isso, é aconselhável colocar a bolinha ”lá” depois das preliminares. Use apenas uma de cada vez. A capa da bolinha sai naturalmente após a relação ou pode ser absorvida pelo organismo. Cada uma custa em média R$ 5. O kit com oito sai por R$ 29,90.