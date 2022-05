Em Boa Forma, Shantal e Mateus Verdelho falam sobre amor e parceria

Juntos desde 2017, o modelo Mateus Verdelho e a influencer Shantal são parceiros na vida pessoal e suporte um do outro no trabalho. Com dois filhos, Felippo e Domenica, que nasceu em setembro de 2021, eles encontram um no outro a força para lidar com a rotina agitada e quase sem parada – mas, garantem, é preciso esforço e saber olhar até mesmo para os pequenos desentendimentos com gentileza. “Eu acredito que o maior perigo no relacionamento das pessoas, por mais estranho que pareça, é não discutir. Quando você discute, tem um momento de atrito, de emoções, mas que traz muitas mudanças positivas no relacionamento, que fazem você levá-lo para frente. (…) Não estou instigando e falando que tem que brigar ou forçar uma situação, a gente briga pouco…mas as nossas brigas são essenciais para construir o nosso relacionamento”, conta ela em entrevista à revista Boa Forma.

Conviver 24 horas durante a pandemia foi um desafio para muitos casais, mas é algo que os dois aprenderam a tirar de letra desde o início da relação. Apesar de não trabalharem diretamente juntos, os dois acabam realizando seus ofícios de maneira muito próxima, e garantem que isso não afeta negativamente a relação. “Eu tinha uma visão de mercado, ela tinha outra, a gente tentava unificar essas visões diferentes e isso começou desde lá atrás. Começaram a surgir alguns trabalhos para ela na internet, eu fui dando umas dicas, dei força total para ela se inserir nesse mercado e, no começo, eu também tinha alguns business e ela opinava bastante coisa também pela experiência que ela viveu, e foi dando certo. A gente sempre dá uma ideia para o outro. Acontece muito de aparecer alguma ação que a gente tem que pensar e ela ter um insight num momento que eu estou precisando e vice-versa…E vem dando muito certo, né”, garante Mateus.

Encontrar o equilíbrio entre profissional e pessoal nem sempre é fácil, mas eles aprenderam a tirar máximo proveito de cada instante. “A nossa vida profissional e pessoal está muito interligada, desde nossas marcas, que seria algo mais backstage, tem muito do nosso DNA, da nossa filosofia, do nosso estilo de vida. A gente acaba vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Eu estava até respondendo no meu Instagram: perguntaram qual a melhor coisa do meu trabalho hoje em dia, diferente de quando eu trabalhava em escritório. É conseguir trabalhar em casa – aqueles minutinhos ali [durante o ensaio de capa], que eu fiquei com a minha filha um pouco, eu consigo estar mais presente com eles, consigo ficar com os cachorros um pouco…e por aí vai, está tudo meio interligado, né?”, reforça a influencer.

Mesmo com a correria, Mateus garante que a relação com os filhos é de muita proximidade, apesar de uma mudança na dinâmica depois do nascimento de Domenica: “Nós somos muito próximos! Hoje, a gente tem uma estrutura em que consegue ter pessoas para ajudar a gente…Fora os nossos pais que ajudam muito a gente! Especialmente agora que veio a Domenica, e ela chegou numa fase que a gente tem muito trabalho. Quando o Filippo nasceu, a gente também trabalhava bastante, só que a gente tentava fazer tudo sozinho, não tinha babá…A gente tentava ficar 100% focado no Felippo. Já, agora, não dá, já tem que dividir o foco.”

