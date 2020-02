Dicas para conquistar qualquer homem

O passo a passo para você conquistar o homem desejado

Foto: Getty Images

Quer dar tchau de vez à sua solteirice? Com os poderosos conselhos do livro 100 Dicas Para Arranjar Namorado, da escritora e atriz Daniele Valente, você só ficará sozinha quando e se quiser

Não engane seu pretendente

Seja você mesma. Nada de calcinha com enchimento no bumbum ou sutiã com silicone. Afinal, propaganda enganosa é crime! O mesmo vale para joguinhos. Não tente parecer uma pessoa melhor do que é. Aceite: mais vale surpreender do que decepcionar

Arrase na pista de dança

Em uma balada, dance para você mesma, como se o DJ fosse só seu. E não se esqueça de fazer aquela cara de “nossa, como eu sou feliz sozinha!”. Quando se der conta, vai ter, pelo menos, um cara encarando você.

Encha a bola dele

Elogie muito o gato, Porém, seja sempre verdadeira. Fale só do que você realmente admira nele! Homem precisa (e adora!) receber muitos paparicos.

Escute (ao menos, um pouco)

Mulher ama falar, mas é preciso, às vezes, dar uma trégua no blá-blá-blá e ouvir o rapaz. No entanto, se o cara só comentar a respeito das coisas que tem – carro, apartamento… -, aposte: ele só quer transar com você!

Dê cartão amarelo para a TPM

Está irritada? Diga ao moço que é melhor deixar o cinema para outro dia. Pense, se você está estressada consigo mesma, ele não merece aturar seu mau humor.

Ignore a concorrência!

Se está começando a sair com o bonitão agora e tem uma piriguete dando em cima dele, nem esquente. Aliás, em hipótese alguma comente o fato. Porém, fique alerta. Caso ele retribua o flerte, rebaixe-o de futuro namorado para possível ficante.

Consiga um videogame

Com um desses “brinquedinhos” na sua casa, o pretendente pensará que poderá jogar sem problemas. Além disso, você sempre terá uma ótima chance para se divertir com o gato. E não precisa ser exatamente um videogame. O importante é curtir diversão típica de menino.

Ligue-se nos sinais

Se quem você está conhecendo sumir, procure outro. É duro, mas é verdade: os homens, em geral, não têm coragem de dizer que não estão a fim. Portanto, acredite, ele simplesmente desistiu.

Crie oportunidades

Você é do tipo que não gosta de balada, nem de quem frequenta festas, mas sabe que ficar trancada em casa não vai adiantar? Faça uma reuniãozinha e peça para seus amigos trazerem os colegas e conhecidos deles.

Seja uma dama

O ditado “seja comportada na rua e safada na cama” ainda vale. Porém, a maioria das mulheres está invertendo os papéis. Não seja mais uma!

Invente um encontro divertido

Assista a uma comédia. Quanto mais seu pretendente rir, melhor será a sensação dele quando se lembrar de você.

Faça um carinho em si mesma

Procure se envolver em atividades realmente prazerosas. Quando estiver ocupada, dando aquele trato em si mesma, aparecerá um sujeito com a intenção de fazer o mesmo com você.

Fale da vida em família

Justo no dia do encontro, você tem um compromisso familiar. Avise-o que não poderão se encontrar. Mas se ele quiser acompanhá-la, será um prazer. Apenas não imponha nada, ok?

Mantenha-se informada

Esteja por dentro dos acontecimentos no mundo. Quanto mais informada, mais assunto terá para conversar com seu futuro namorado. E um bom papo é meio caminho andado!