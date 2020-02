Dicas para acabar com a timidez na hora da conquista

Tomar a iniciativa talvez crie a oportunidade perfeita para conhecer aquele gato

Foto: Dreamstime

Encare o homem

O olhar é das armas mais fortes da sedução… e uma ótima forma de iniciar uma paquera. Por mais que pareça difícil, o exercício trabalha como poucos a autoconfiança.

Plano de ação: observe discretamente o ambiente e escolha alguém interessante. Fite o gato por cinco segundos e desvie o olhar. Depois de alguns momentos, repita a dose, acrescentando um leve sorriso. A expressão também é importante, só olhar não basta! “A sugestão é inclinar levemente o queixo para baixo, além de se posicionar na direção da pessoa, para transmitir mais sensualidade”, indica a sex trainer Rita Rostirolla.

Praticar na frente do espelho pode ajudar! Muito tímida? Foque o olhar na região dos olhos, como nas sobrancelhas.

Puxe conversa com um estranho

No jogo da conquista estamos acostumadas com o homem tomando a iniciativa. Porém, experimentar uma inversão de papéis pode ser interessante. Tomar a dianteira – sem ser muito atirada! – talvez crie a oportunidade perfeita para conhecer aquele gato.

Plano de ação: aproveite lugares onde as conversas possam fluir, como fila de banco, sala de espera… “Procure puxar papo comentando algo que tenha a ver com o ambiente. Se estiverem num ponto de ônibus, pergunte algo sobre os itinerários, por exemplo”, explica a especialista em relacionamentos Nelma Penteado. Faça comentários positivos acompanhados de um sorriso.

Para Fernanda Pauliv, instrutora de artes sensuais, quanto mais casual a conversa, melhor. Assim, se depois das primeiras frases ele não corresponder às expectativas, você pode simplesmente sair de perto ou fazer outra coisa.

Passe uma cantada

Você estará sendo bem objetiva. Então, deverá estar preparada para as consequências. Os homens geralmente sonham com mulheres descoladas na cama, mas reservadas socialmente. Porém, se a ideia é curtir uma noite sem grandes pretensões, por que não arriscar?

Plano de ação: a cantada deve ser sutil e inteligente. Se o papo parecer promissor, tente pedir o número de telefone dele. “Porém, se a resposta não for positiva, fique tranquila. Não sabemos o que se passa na cabeça do outro. Ele pode estar apaixonado por alguém ou não estar na sua sintonia”, explica Rita Rostirolla. Os melhores paqueradores são aqueles que sabem ouvir um não!

Saia uma noite sozinha

Nada impede uma mulher de chegar a um local sozinha e curtir seu programa. Porém, sua postura e seu comportamento são importantes para não ser mal interpretada. “Vista-se de forma elegante e sedutora, mas tomando cuidado para não parecer vulgar”, alerta Nelma Penteado. Assim, você vai parecer independente e segura, qualidades que podem encantar muitos pretendentes.

Plano de ação: experimente ir ao supermercado depois das 21h, quando pode encontrar homens solteiros fazendo compras depois do trabalho. “Para puxar conversa, pare perto do rapaz, observe o que está comprando e pergunte algo simples como se ele recomenda determinada marca ou se sabe onde fica a seção de vinhos. Depois, emende uma brincadeira”, ensina Fernanda Pauliv.

Faça uma lista com suas fantasias

Fantasiar, dizem os especialistas, é tirar férias do cotidiano! E pode ser uma boa forma de se conhecer melhor. Segundo Fernanda Pauliv, a maioria das fantasias tem a ver com o momento. “Sonhar em sair com um desconhecido pode revelar a vontade de conseguir separar sexo e amor, por exemplo”.

Plano de ação: coloque na lista tudo o que possa lhe dar prazer, por mais absurdo que pareça. “Depois, planeje a realização dos desejos que podem ser executados”, indica Rita Rostirolla. Algumas fantasias funcionam em nosso imaginário, mas no plano do real são um desastre. O legal é usá-las como combustível para acender o desejo.

Sair sem calcinha

Passear por aí sem roupa íntima pode ser muito divertido, pois mexe com a imaginação masculina. O ideal é realizar esse desafio acompanhada. Assim, irá deixar seu parceiro maluco de desejo – além de, claro, curtir uma aventura sexy!

Plano de ação: antes de sair, avise o gato que vai deixar a calcinha em casa, pois acha que não precisará dela esta noite. Outra ideia é esperar para fazer a revelação no meio do programa. “Olhe para ele com ar de espanto e fale ao pé do ouvido algo como ‘Você não vai acreditar: esqueci de colocar a calcinha!'”, ensina Fernanda Pauliv.

O resultado será o mesmo: um homem enlouquecido de vontade e cheio de ideias! Sozinha, a aventura pode ser arriscada, mas se deseja sentir-se uma mulher fatal, pode valer a pena. “Vá a algum lugar sem escadas e use um vestido com um bom comprimento para se sentar”, sugere Rita Rostirolla.