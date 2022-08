Dia dos solteiros: como cada signo lida com a solteirice

Nesta segunda-feira (15), é comemorado o Dia dos Solteiros – aquele status que é celebrado e visto positivamente por muitos, mas que também pode ser um verdadeiro desafio e motivo de inquietação para outros. Cada signo vive essa fase da vida de maneira única, tem quem goste de sair/curtir, tem quem sofra e tem aqueles que sequer pensam em começar uma relação tão cedo. Vamos descobrir mais sobre como cada um encara essa etapa?

“Os astros causam influência direta na maneira que cada signo lida com esse status, enquanto alguns signos enfrentam esse momento de maneira leve, outros enxergam como o fim do mundo. Por isso, além da astrologia te permitir conhecer a personalidade de cada um, ela te ajuda a lidar melhor com cada momento da vida” explica Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

Como cada signo se comporta na solteirce

Áries: os nativos de áries são apaixonados por diversão, liberdade a aventura. Isso quer dizer que não pensam duas vezes em expor suas vontades. Se um ariano não se sente à vontade, corre por outros ares e busca novos desafios, sempre rodeada por as pessoas que gosta.

Touro: os taurinos quando estão solteiros, são mais analíticos. O coração dos taurinos é algo precioso que não pode ser entregue a qualquer um. Contudo, ficar solteiro não é a melhor coisa, eles gostam sempre de estar acompanhados.

Gêmeos: os nativos de gêmeos são seletivos, preferem estar com pessoas diferentes até terem certeza do compromisso. Ainda assim, o que faz o coração deles balançar é o poder de conquistar. Ele é do tipo que fica solteiro, mas não sozinho, prefere ter seus contatinhos prontos.

Câncer: os cancerianos são muito sensíveis e sensitivos, com aquele instinto sentimental sempre ligado. Ainda mais quando o assunto é família, amigos e coração. Os nativos desse signo são mais dos que ficam solteiros, mas não abrem mão de buscar sua outra metade.

Leão: nativos de leão são sempre muito confiantes, e buscam pelo melhor. Quando estão solteiros, não se envolvem com qualquer pessoa, prezam muito a vontade e o desejo de estar com o outro e, além disso, a qualidade do relacionamento. Se divertir é prioridade, cada segundo importa.

Virgem: viajar, curtir, sair para dançar e tudo que agrada esse nativo. No coração, os virginianos carregam uma esperança muito grande de encontrar alguém e, às vezes, até acabam se iludindo por isso.

Libra: librianos gostam muito de uma companhia e um comprometimento, mas, por outro lado, sabem aproveitar quando estão sós. Possuem uma grande sede por conhecimento, pessoas novas e são muito comunicativas. Adoram uma boa conversa e uma paquera gentil.

Escorpião: escorpianos são bem intensos e não gostam de conquista. Um relacionamento sério é mais a vibe deles. Por isso, os momentos sozinhos ou solteiros podem ser um pouco mais complicados.

Sagitário: nativos de sagitário gostam de sua solteirice, é uma fase que pode ser bem aproveitada. Eles se doam em qualquer situação que estiverem vivendo. Isso porque sabem que o amor virá, mas que cada momento deve ser vivido da melhor forma.

Capricórnio: a solidão assusta um pouco esses nativos, mas eles utilizam isso para o seu crescimento, não gostam de depender de ninguém e adoram sua estabilidade.

Aquário: aquarianos prezam muito pela liberdade, buscam muito por realizar suas próprias coisas sozinhos. Esse é um dos principais motivos de ficarem ou continuarem solteiros, prezam mais pelo crescimento próprio.

Peixes: piscianos são românticos incuráveis. Isso é muito bom, porque são pessoas que topam experiências novas. Só que o lado negativo é que o sofrimento pode vir no combo, já que acabam sendo mais sensíveis e sofrendo mais. Contudo, isso não impede que eles curtam uma fase boa sozinhos.