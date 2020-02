Cuidados para ser feliz na relação amorosa e sexual

Relações de longo prazo exigem dedicação.

Foto: Thinkstock

O casamento está de cara nova. Hoje as mulheres buscam um amor companheiro, alguém que nos apoie, incentive, caminhe lado a lado. Isso é possível. E está ao seu alcance também. A jornalista Joyce Moysés, autora do livro Mulheres de Sucesso Querem Poder Amar (Ed. Gente), conta como ter cumplicidade na vida e na cama.

1. Aumentar a conexão

Amar dá trabalho. Renovar a relação permanentemente exige tempo, energia e atenção. Se vocês vivem tão preocupados ou cansados que mal se falam, viram dois estranhos sob o mesmo teto. No meu caso, criamos rituais, como tomar café da manhã juntos. Para não abrir o dia falando de problemas, conversamos sobre coisas agradáveis. Também gostamos de cantar em inglês, vendo as letras e o videoclipe na internet.

2. Evitar fazer acusações

Impossível não haver desentendimento de vez em quando. Acontece nas melhores famílias. O importante é superar desavenças sem perder o respeito. Para não deixar o outro na defensiva nem se sentindo humilhado, exponha suas queixas como depoimento, e não acusação: experimente dizer “eu sinto…” em vez de “você é um…”.

3. Melhorar a comunicação

Quer que ele a convide para jantar fora? Adoraria um carinho na nuca ou que ele reparasse na lingerie nova? Falar dá mais certo do que esperar que alguém adivinhe seus anseios. Aliás, um vacilo comum é achar que homem nasce sabendo excitar a mulher. Melhor revelar o que acende seu desejo ou, se quiser ser mais sutil, pegar na mão dele e guiar. Ainda sobre comunicação, use o celular e o e-mail para enviar mensagens carinhosas (e até picantes) de vez em quando. Faço isso e recomendo!

4. Preservar a admiração

Quando se conheceram, você olhava bem mais para as qualidades do seu homem do que para os defeitos. E vice-versa. Só porque o relacionamento ficou firme, essa balança vai inverter? Ele não é perfeito nem você. Continuar encontrando motivos para admirar a pessoa ao lado mantém a cola da cumplicidade.

5. Arranjar motivos para descontrair

Senso de humor tem poder! Vivemos tempos de “sedução relax”: nada melhor que conviver com quem nos deixa leve após um dia duro. Vale comentar algo engraçado, ver uma comédia juntos, preparar um jantar de “gala” com o que tem na geladeira… uma vez, eu só tinha salsichas. Fiz cachorros-quentes, acendi velas e abri um espumante. Avisei meu marido que a noite seria inesquecível. E foi!

6. Caprichar nos beijos

Trabalhadoras beijoqueiras do Brasil, uni-vos! Na pressa, os beijos apaixonados, de tirar o fôlego e deixar o corpo em brasa, estão ficando aquém do que somos capazes e queremos! Com capricho e demoradamente, eles fazem o cérebro liberar substâncias que disparam a atração sexual, o bem-estar e a emoção amorosa. Ajudam a queimar calorias, movimentam 29 músculos, aliviam o stress e ainda reduzem o colesterol! não é o máximo? Cada casal pratica de um jeito particular. O melhor tipo, para mim, é o beijo que se quer continuar para sempre…