Coração veloz

Ilustração: Getty Images

Por causa da crise mundial, sofri muito para arranjar meu primeiro emprego. Sem grana, tive de trancar a faculdade e correr atrás de trabalho. Mamãe ganhava pouco com os doces que vendia de porta em porta e meu pai… bem, meu pai, havia nos abandonado quanto eu tinha 6 anos. Ou seja, era conseguir uma ocupação ou passar fome! Por isso, quando li aquele anúncio pedindo recepcionista para uma empresa de motoboys, achei que poderia ser minha chance de sair dessa situação. O salário era suficiente para pagar algumas despesas de casa e o local ficava próximo de onde morava, o que me permitiria economizar com condução.

Um gorducho, daqueles que a os últimos botões da camisa mal fecham, me recebeu na entrevista. “Camila, você nunca trabalhou antes, é isso?”, me perguntou, com ar paternal. Eu sorri e gostei do jeitão dele.

Comecei numa segunda-feira, dia de muito calor. Aquele era um dos verões mais quentes da história do país. Apesar da temperatura, minha mãe, praticamente, me obrigou a usar uma roupa bem fechada. “Filha, esses motoboys são todos safados. Portanto, nada de dar confiança e eles, viu?!”. Eu, claro, aceitei o conselho.

Quando cheguei, a tia da limpeza estava terminando de arrumar o escritório. “Você é a nova recepcionista?”, me perguntou, enxugando as mãos no avental xadrez. “Sim, senhora!”, respondi, tímida. Ela, então, abriu um sorrisão e me ofereceu uma xícara do café que tinha acabado de passar. “Se algum desses meninos mexer com você, me avise, que eu conto rapidinho pro seu Nélson, o dono”, murmurou, séria.

Por volta de 8h30 eles começaram a chegar. Ouvi o ronco das motocicletas se aproximando da garagem da casa. E tremi. Ajeitei o cabelo e a blusa: queria parecer bonita para meus colegas de trabalho. Não demorou para que um moreno alto com um charmoso brinco na orelha esquerda entrasse na sala. “Oi, gata, tudo bem? Meu nome é Geysson”, falou, estendendo-me a mão. Eu o cumprimentei, tentando parecer o mais respeitosa possível. Logo em seguida, entraram mais dois.

Pareciam espantados com minha presença. Dei um “oi”, e eles, finalmente, tomaram uma atitude. Ao contrário do primeiro, foram direto para meu rosto dar dois beijinhos. Foi tudo rápido, mas eu deixei. Quando o telefone começou a tocar, descobri que as coisas ali eram muito mais complicadas do que pareciam. Dezenas de clientes estressados queriam entregas “para ontem”. Os meninos mal tinham tempo de respirar e saíam em disparada pelas ruas da cidade carregando pacotes, documentos, presentes e outros objetos. Tudo em tempo recorde! “A gente é doido, mina. Mas tem que ser assim”, comentou Geysson, ao notar minha surpresa diante do movimento.

Quando o expediente acabou, me sentia feliz. Tinha passado pela prova de fogo do primeiro dia de trabalho. Quando sai do escritório, notei que todos os oito motoboys da firma prestavam atenção em apenas uma coisa: em mim, a nova recepcionista. E eles não pareciam mais tão inocentes!