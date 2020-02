Conheça os tipos de camisinha e escolha a melhor

Camisinha: tem para todo mundo

Foto: Getty Images

Que a camisinha é essencial nas relações, todo mundo sabe. Há modelos para todos os gostos: fininha, com sabor, tradicional, com efeito retardador… conheça melhor os diferentes tipos e escolha o que mais combina com você:

Tradicional

Vem com lubrificante à base d´água ou óleo de silicone.

Sem lubrificante

Para alérgicos à substância. A mulher deve ficar bem relaxada para que a sua lubrificação seja suficiente e, assim, evite atritos da camisinha com a pele.

Texturizada

Tem relevos, ranhuras ou pontinhos saltados sobre o preservativo para aumentar o prazer.

Efeito retardador

Contém benzocaína, anestésico que segura a ejaculação. Boa para os apressadinhos.

Sensível

Mais fina e lubrificada, aumenta a sensibilidade do pênis. É como se ele estivesse sem nada!

Aromatizada

Em vários sabores, é um tipo perfeito para o sexo oral.

Hot ou ice

A primeira versão esquenta e a segunda, dá uma sensação gelada em contato com a pele.

Feminina

Superfina, reveste a vagina e cobre todo o colo do útero.



Guarde a camisinha com segurança

Aqui pode

· Criado-mudo e armário: locais secos e arejados são os mais recomendados. Outra vantagem? Na hora H, também estará ao alcance das mãos.

· Bolsa: vale dentro do nécessaire com absorvente ou em algum bolsinho discreto. Evite deixar com make e perfumes, para não correr o risco de rasgar a embalagem ou de um produto vazar.

Aqui não pode

· Carro: o calor do porta-luvas pode prejudicar o látex. Resultado: você corre o risco do preservativo estourar durante a relação sexual.

· Carteira: o atrito com moedas, cartões de banco e talão de cheques também danifica a camisinha, deixando o material mais frágil.