Comprometida? Marque encontros mesmo assim!

Calma lá, estamos falando de encontros com o seu próprio parceiro. Por que não? Segundo pesquisa da Universidade da Virgínia, nos EUA, casais que toda semana dedicam um tempo apenas para os dois vivem relações mais saudáveis e se divorciam menos do que aqueles que não recorrem ao chamado “date night” (em inglês, significa “noite de encontro”).

De acordo com o pesquisador responsável pelo estudo, Dr. W. Bradford Wilcox, separar ao menos um dia da semana para fazer algo juntos – dentro ou fora de casa – melhora a comunicação do casal, a vida sexual e até mesmo o nível de compromisso um com o outro. Encontros semanais também oferecem aos parceiros uma chance para relaxar e experimentar atividades divertidas. Ou seja, o benefício é ainda maior se o encontro sair do convencional “cinema + jantar” e se transformar numa oportunidade para que ambos curtam o momento, desde a escolha do que fazer.

De sair para dançar a ir a um parque de diversões, de jogar cartas a fazer uma viagem, o que conta é transformar esse momento em um dos mais esperados da semana e que será, de quebra, a hora em que vocês estarão juntinhos…