Como venci as cinco amantes do meu namorado

Eu e o meu namorado moramos juntos há sete anos, e ele já teve cinco amantes! Poderia ter desistido dele, mas penso como a Melissa, da novela Caminho das Índias: o importante é espantar a amante, e não o marido.

Sei que ele é irresistível

O André era motorista do ônibus que eu pegava para voltar do trabalho. Eu sentava bem perto dele e a gente ficava se paquerando pelo espelho retrovisor. Em um mês já estávamos saindo. A gente se encontrava escondido, afinal, nós dois namorávamos. Demorou alguns meses pra terminarmos nossos antigos relacionamentos.

Com menos de um ano de namoro, descobri que ele tinha uma amante. Também… que mulher não vai se apaixonar por um homem lindo e cheiroso daqueles, né? Mas não desisti do André. Tirei uma por uma das malandras que apareceram.

Depois da quinta amante, o André deixou a profissão de motorista e não apareceu com mais nenhuma. Venci a guerra: ele decidiu ficar só comigo. Mas se alguma outra mulher resolver dar em cima dele, eu estou pronta pra tirá- la do páreo. E aí, vai encarar?

A primeira amante: fiquei amiga dela

Se você não pode destruir a inimiga, junte-se a ela. Essa foi a tática que apliquei na primeira.

Percebi que aquela mulher vivia de conversa com meu namorado no ônibus. Mas foi a minha irmã quem descobriu tudo e me contou o ponto em que a moça descia. Desci naquele ponto e achei a casa dela.

Quando a encontrei, ela abriu o jogo e até disse que o André falava muito de mim. Passamos a tarde conversando. Convenci a mulher a desistir do meu homem e combinamos de desmascarar o André: ela o chamou pra ir na casa dela numa hora em que eu estaria lá. Flagrado, ele desistiu desse caso, e eu ganhei uma amiga tão fiel que até denunciou pra mim a segunda amante: uma balconista de uma casa de shows do bairro.

A segunda: provoquei ciúme

Me convidei para ir com o André na casa de shows onde ela trabalhava. Dei uma olhadinha com desprezo pra sirigaita e fiz questão de mostrar que estava com ele.

Agarrei o André, beijei-o e dancei juntinho o tempo todo, só pra ela ver quem era a dona do pedaço. Todas as amigas dela viram, e ela ficou tão humilhada que acabou com o caso.

A terceira: dei uma de psicóloga

Essa eu mesma vi num dia em que peguei o ônibus com ele. Ela ficou toda assanhada pra cima do André. Fui investigar e descobri que eles estavam saindo.

Peguei o ônibus no mesmo horário que a moça, sentei ao lado dela e tive uma conversa profunda. Mostrei que ela não era mulher pra ele. Ela percebeu que eu não iria dar mole e desistiu do meu homem.

A quarta: fiz um escândalo daqueles

Sou uma pessoa extremamente educada, até mesmo com as amantes do meu marido. Essa mulher ficava ameaçando cair no colo dele toda vez que o ônibus freava bruscamente, toda cheia de segundas intenções.

O André ficou sem graça e não contou a ela que me namorava: ”Essa é a Cristina, minha passageira”. Eu logo me impus: ”Quem é passageira aqui é você, minha querida, eu sou a eterna! Ele pode até querer fazer sexo com você, mas é só a mim que ele ama”.

A quinta: prendi o André em casa

”Eu inventava várias mentiras, mas ela sempre descobria”

André Luiz de Medeiros, 38 anos, o namorado da Cristina

”’Aparecia cada mulherão no ônibus… Tinha dia em que eu chegava a me encontrar com duas. Fazia de tudo pra Cristina não descobrir. Inventava todas as mentiras que conseguia, mas não tinha jeito: a Cristina sempre descobria e tirava a concorrente do caminho. A confusão de amantes ficou tão grande que eu me vi obrigado a escolher uma mulher só. Escolhi a Cristina porque ela sempre perdoou as minhas traições. Ela ganhou o meu coração por causa disso. Estou decidido: sou só da Cristina e não largo essa por mais ninguém.”