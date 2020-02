Como recuperar a autoestima após uma traição

Acredite: traição não é o fim do

mundo!

Foto: Getty Images

Pratique a indiferença

“No começo, tente não manter contato com o ex”, diz a psicóloga Cássia Aparecida Franco. E isso vale para as espiadas no Orkut! Reúna todas as forças para ignorar que ele existe. “O contrário do amor é a indiferença. Amamos e odiamos por não saber lidar com a situação”, afirma Vanessa de Oliveira, autora de Ele te Traiu? Problema Dele! (Ed. Matrix, R$ 23).

Aumente sua alegria

Basta se mexer! “Atividades como caminhar, dançar ou ir à academia aumentam a produção de endorfina (neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar), que produz euforia”, explica Cássia. Quando essa substância está baixa, você tende a se desanimar. Mas resista! “Um pouco de movimento logo melhora o funcionamento do corpo”, garante a especialista.

Busque o interessante

“Procure fazer cursos e ir a lugares onde esteja em contato com pessoas que tenham os mesmos gostos que você”, orienta a psicóloga Cássia. Dessa maneira, aumenta a chance de fazer novas amizades. “Criar campos de interesse será sempre bom para superar a sensação de rejeição”, ensina Luiz Cuschnir, psiquiatra e psicoterapeuta do Instituto de Psiquiatria*.

Cuide bem do seu visual

Vale hidratar o cabelo, caprichar na maquiagem ou radicalizar! “Mas faça isso apenas se sentir que mudou por dentro”, diz Cássia. Também aprenda a valorizar seus pontos fortes: comece vendo qual parte do rosto gosta mais e destaque-a! Pode ser olhos, lábios… Até as pequenas mudanças são importantes, pois mostram que você está cuidando de si mesma.

Dê mais atenção a você

Dedique-se a pensar no que gostaria de mudar em sua vida. “Aproveite o momento de reavaliações para nutrir seu interesse por algo que estava adiando há algum tempo”, afirma Cássia. Se deseja emagrecer há meses mas não consegue, quer guardar dinheiro e não se disciplinou ou gostaria de investir mais na sua profissão, mas não teve tempo, esta é hora perfeita!

Recompense a si mesma

Estabeleceu objetivos claros – como os citados no item anterior? Pois, após conquistá-los, não deixe de dar a si mesma uma retribuição! Pode ser um presente, uma blusa nova, um banho bem demorado, um dia de folga ou um passeio a um lugar novo. Enfim, faça algo que a deixe animada de verdade e feliz por este novo capítulo da sua vida.