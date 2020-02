Como reagir à traição?

Tente entender o que levou seu parceiro a buscar outra pessoa

Veja como as mulheres costumam reagir a uma traição e, em três passos, aprenda a superar o drama

Normalmente…

… As mulheres colocam a culpa neles.

Quando uma mulher descobre que foi traída, reage de forma furiosa. “Ela tende a atacar o marido ou a amante dele”, explica a psicóloga Maura Albanesi. Na primeira situação, ela reconhece que o homem fez uma escolha sem sofrer influências externas. “Mas quando ela culpa a amante, está tentando protegê-lo e disfarçar a verdade.”

… Ficam enlouquecidas.

Depois de sair por aí apontando os culpados, as mulheres se sentem desesperadas. “Quando percebem que o ataque de fúria não adiantou, perdem o chão e ficam sem saber como agir, para onde ir”, comenta a especialista.

… Elas se passam de vítima.

No fim das contas, a mulher começa a se fazer de vítima. Ela insiste: “Coitada de mim. Fiz de tudo por ele e ele me deixou”. Mas ela nem desconfia que entrar em um novo relacionamento ou reatar o antigo vai ser mais dificil se continuar agindo assim.

A forma ideal de agir é…

… Aceitar a dor.

Em vez de perder tempo e energia culpando os outros, as mulheres deveriam aceitar e viver a dor. “Determine um período curto, como uma semana ou 15 dias, e permita-se sofrer por esse tempo. Você está enfrentando um grande baque e não há problemas em encará-lo como se fosse um período de luto. Você pode ficar uma fase sozinha ou dividir a tristeza com uma amiga querida”, aconselha a psicóloga.

… Tentar entender por que foi traída.

Depois de reagir ao período de luto, pergunte-se: “Por que isso está acontecendo na minha vida?”. Esse é o momento da reflexão. Tente entender o que levou seu parceiro a buscar outra pessoa. Ele estava querendo algo que você não podia oferecer ou ele encontrou na amante algo que você tinha, mas camuflou? Tente enxergar a outra como alguém que surgiu para apontar os problemas do seu relacionamento.

… Levantar a cabeça para seguir em frente.

Ufa, chega de reflexão! Agora é hora de olhar para a frente. Pergunte-se: “O que é exigido de mim daqui para frente?”. Coloque os erros do relacionamento anterior na balança e separe o joio do trigo: veja o que foi culpa sua e onde ele errou. Trate de se livrar dos defeitos e nem se atreva a carregá-los para o próximo relacionamento ou se reatar o antigo. No final das contas, verá que a traição fortaleceu você!

Tudo bem, vá lá: você ficou na dúvida…

Perdoar o gato ou ir em busca de um novo amor? Aprenda a melhor maneira de lidar com cada uma das situações

Bofe novo à vista

Decidiu virar a página e seguir em frente? Apenas lembre-se de não cometer os mesmos erros do relacionamento anterior. Faça como a personagem Monalisa: ela tratou de cuidar dela própria e entregou-se ao Silas apenas quando teve certeza de que a ferida anterior já estava cicatrizada.

Após a tempestade vem a bonança

Não tem jeito: ele é o amor da sua vida! Nesse caso, conversem sobre os erros e evitem pisar na bola de novo. A confiança será restabelecida aos poucos. Nem pense em ficar o resto da vida se fazendo de vítima. Livre-se das amarras do passado e reate quando tiver certeza de que perdoou o moço.