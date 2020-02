Como fortalecer os laços do casamento

Fátima e Bonner namoram após 21 anos

de casamento

Foto: Rafael Campos / revista CONTIGO

Crianças, pra casa da vovó! Aí, é hora do jantar a dois, música romântica…

No dia dos namorados, reserve a noite só pra você e ele. “O casamento não pode ser um conjunto de cobranças e leis. A base dele é o prazer do casal, de estar junto”, afirma Regina Navarro Lins, psicanalista e sexóloga, autora do livro A Cama na Varanda (ed. Best Seller).

Exemplo de união

Será que é possível construir um casamento sólido, duradouro e feliz? Os jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner mostram que sim. A união de 21 anos sobrevive ao estresse do trabalho de ambos, apresentadores do telejonal mais importante do país. Isso, sem falar, na responsabilidade de criar os trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz, de 12 anos.

“Não conseguimos viajar sozinhos por culpa”, disse Fátima recentemente à revista Quem. Mas eles compensam: “Em aniversários de casamento, passamos a noite num hotel. Parece que ficamos um fim de semana inteiro fora”, completou. Encontre o jeito de fortalecer os laços do casamento você também. A receita inclui sabedoria, paciência, perseverança e muito amor.

3 lições de amor dos famosos

Luciano Huck e Angélica, Tony Ramos e Lidiane, Renato Aragão e Lílian

Foto: Renata Xavier / João Cordeiro / Dario Zalis “O segredo é estar sempre atento, cuidar um do outro em todos os sentidos”

Angélica, casada há 6 anos com Luciano Huck “A fórmula do amor é muito respeito, muito amor e muita vontade de estar junto do outro”

Tony Ramos, casado há 40 anos com Lidiane



“Para ter uma parceira, tem de se renunciar a muitas coisas para equilibrar o que ela gosta com o que você gosta”

Renato Aragão, casado há 19 anos com Lilian Evite 5 erros mais comuns – Quando só um cede O ideal é que um respeite a vontade do outro: você cede hoje, amanhã é a vez dele. Ceder sempre gera frustração.



– Criação de um ideal Em vez de querer moldar seu marido como você gostaria que ele fosse, respeite as características dele! – Casamento não é tudo na vida da mulher Dedique-se à família, mas equilibre seu tempo. Busque outras atividades e o seu desenvolvimento pessoal. Descubra e faça o que gosta. – Ciúme demais É destrutivo para os dois lados. “O que o outro faz quando você não está, não interessa. Confie”, orienta Regina. – Se o marido vira irmão “A relação só de ‘amigos’ acaba com o sexo! E a falta de tesão é o fim de qualquer casamento”, alerta Regina.