Como enlouquecer um homem na cama

Proponha um desafio a ele: quem tiver um orgasmo antes, perde

Foto: Getty Images

Para manter paixão acesa entre o casal e deixar a temperatura altíssima entre os lençóis, basta colocar algumas idéias picantes em prática. Mas não fique neurótica com isso. ”Você não precisa realizar exóticos truques sexuais todas as noites. Amar o seu homem e a si mesma é o bastante”, sugere a escritora americana Olivia St. Claire, autora do livro ”203 Maneiras de Enlouquecer um Homem na Cama” (ed. Ediouro). Confira o que ela diz.

Correio sensual

Envie ao seu companheiro, pelo correio, uma foto sua completamente nua ou numa posição com trajes bem sensuais. Beije o verso com aquele batom que você sabe que ele adora e coloque o número do seu celular – que ele já tem, mas o que vale é o jogo. Assim, a brincadeira fica bem mais excitante. Logo, logo, você receberá uma ligação muito prazerosa.

Desafios na cama

Convide-o para um duelo: diga que quem tiver um orgasmo primeiro perde. O importante é a disputa. O vencedor ganha um presente a escolher.

Ao ar livre

Ele ficará surpreso quando você o atacar no quintal ou na varanda. Desfrute os prazeres do sexo ao ar livre e corra o risco de ser descoberta no ato.

Massagem diferente

Já pensou na espinha dorsal masculina como uma zona erógena? Pois pode começar a pensar. Os homens têm nervos sensíveis ao longo da coluna, principalmente no finalzinho, que parece ter ligação com os órgãos genitais. Como não há comprovação, faça o teste. Percorra essa zona do corpo dele com a boca, a língua ou as mãos. Depois ele conta para você o que achou…

Conversa particular

Que tal começar aquela conversa sensual quando vocês estiverem em público? Pode ser num restaurante, numa festa, na fila do cinema – em qualquer lugar. Olhe no fundo dos olhos dele e, num tom de voz supernormal, diga o que pretende fazer com ele mais tarde. Mas fale de uma maneira que ninguém adivinhe. Sorria e mude de assunto. Isso vai deixar seu maridão desconcertado (e inspirado).

Taça de vinho e frutas

De vez em quando, compre um vinho para saborear antes, durante e depois do sexo. Frutas são refrescantes e podem virar um brinquedo na cama. Leve cubos de gelo para o quarto. Seja criativa e aproveite cada cubinho!

Almoço surpresa

Num dia de trabalho, chame-o para almoçar em casa, como quem não quer nada. Sirva uma refeição bem levinha e dê a ele alguns sorrisos sedutores. Deixe-o descobrir por si mesmo que você não está usando nada por baixo da roupa, e deixe as coisas rolarem antes ou depois da sobremesa. Depois, vocês estarão bem mais preparados para enfrentar o resto do dia.