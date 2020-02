Aprenda truques de striptease para esquentar a relação

Prolongue o striptease o máximo que

conseguir, para deixar seu marido louco!

Foto: Dreamstime

Vou comemorar 20 anos de casamento e quero fazer um striptease para ele. Há algum truque?

Primeiro, escolha uma música que marcou a história de vocês. Coloque uma calcinha fio dental de amarrar nos lados, um sutiã que abotoe na frente, um vestido curto e soltinho, e sapatos de salto. Comece dançando bem devagar. Fique de costas para seu marido e rebole até o chão.

Olhe para ele por cima do ombro e suba empinando o bumbum. Dançando, passe os braços em X pelo corpo. Segure na barra do vestido e puxe-a delicadamente. Lance um olhar provocante, tire o vestido e jogue-o no seu marido.

Abaixe uma alça do sutiã, dance, abaixe a outra. Fique pertinho dele e abra o sutiã, mas segure-o com as mãos. Vire de costas e deixe o sutiã cair. Cubra os seios com um braço e, com o outro, puxe o laço da calcinha e segure-a.

Vá em direção a ele, fique de costas e puxe o outro laço. Mostre um pedacinho do bumbum. Dance devagar, tire a calcinha… e deixe a imaginação falar!