Aprenda a identificar um cafajeste

Fiz do blog minha profissão. Falo de relacionamentos com humor.

Por conhecer muito bem o universo masculino, afirmo sem medo de errar: todo homem é cafajeste. Claro, há níveis de cafajestismo e de talento para ser um, mas todos olham para outras mulheres (que não as suas) e, tendo a oportunidade, traem suas namoradas ou esposas num piscar de olhos. Por que somos assim? Simples: não nascemos com o gene do remorso. Isso ajuda na hora de separar o sentimento pela esposa do desejo pela vizinha. Somos privilegiados.

Mulheres gostam de quem as faz sofrer

Já fui o verdadeiro príncipe encantado: dedicado, apaixonado, atencioso, que faz tudo pela garota. E aí? Aí que esse tipo de namoro não vingou e eu continuo sem aliança dourada no dedo. Então descobri que 99% das mulheres sonham com o príncipe em um cavalo branco mas, na hora do vamos ver, preferem os homens que as fazem sofrer. Tudo na medida, claro!

E sofrimento, no caso, significa ter opinião, amigos, personalidade e vontade própria. Não fazer tudo o que a companheira quer, não ser apaixonado babão, mas tratá-la bem. É elogiar sem ser chiclete, sem ser pegajoso, sabe? E o principal: ter uma pegada forte na cama. Parece perfeito? Isso é típico de um bom cafajeste! Adotei esse estilo de vida e vou ensinar você a identificar, a lidar e a ser mais esperta do que um cara desses. Tá prestando atenção?

Como surgiu meu blog

O testosterona.blog.br surgiu em 2008 depois que li o livro As Mentiras que os Homens Contam, do humorista Luís Fernando Veríssimo. É divertido, tem humor cafajeste. Me inspirei e criei o meu espaço para discutir a relação entre homens e mulheres. Deu certo: são mais de 50 mil acessos por dia! Não me formei em faculdade, sou blogueiro de profissão. Ganho o meu sustento com isso: faturo até R$ 2 mil por mês com banners de publicidade! Todos querem aparecer no meu blog! Sou um sucesso!