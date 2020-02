A melhor posição sexual para atingir orgasmos

Aposte nas preliminares e teste muitas posições sexuais sem pressa e encanações

A campeã do prazer, segundo a sexóloga Maria Lúcia Beraldo, é a posição em que a mulher fica por cima, sobre o parceiro. ”A maioria das mulheres prefere essa posição para gozar porque, durante a penetração, o clitóris é estimulado ao entrar em contato com a região pubiana do homem”, explica.

Porém, vale lembrar que não é uma regra, já que várias posições sexuais facilitam a obtenção do orgasmo e há mulheres com outras preferências.

Mulheres não atingem o orgasmo em todas as posições sexuais

Não se preocupe se o clímax só acontecer em uma posição. De acordo com Maria Lúcia Beraldo, isto é normal. A dica da sexóloga é relaxar e aproveitar o momento. ”A mulher pode brincar em outras posições, sem cobranças, e somente depois partir para a posição que tem mais facilidade em atingir o orgasmo”.

Dicas para atingir o orgasmo

O segredo é ter paciência e conhecer o próprio corpo. ”Procure as posições sexuais em que você possa estimular o seu clitóris com o dedo enquanto ocorre a penetração. Também é possível experimentar posições em que seu parceiro estimule você com alguma parte do corpo dele. Mas faça isso naturalmente, sem cobrança, pois não há nada errado com você”, explica a sexóloga.

Posições sexuais preferidas dos homens

”A maioria dos homens adora ver a mulher de costas, deitada ou de quatro”, ressalta Maria Lúcia Beraldo.

