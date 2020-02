7 dicas de sexo para enlouquecer os homens

Os homens reclamam que suas mulheres não se doam na hora do sexo

Foto: GettyImages

Por que os homens procuram sexo fora do casamento? A garota de programa Mirella Mancini, 34 anos, dá algumas pistas para esse mistério. “A maioria dos meus clientes é casada ou namora”, afirma ela. “Mas quando chegam até mim, reclamam da solidão dos relacionamentos que mantém”.

Com 15 anos de experiência no ramo, Mirella conhece muito bem os desejos masculinos. Até mesmo aqueles que os homens escondem de suas parceiras. “As reclamações que mais ouço são as de que suas esposas mal tocam no pênis deles durante o sexo oral e que fazem pouco caso quando eles querem sexo anal”, conta ela.

Mas como evitar que eles busquem prazer fora de casa? A seguir, Mirella revela 7 dicas do que eles mais gostam na cama. Aproveite e coloque em prática!

1. SEDUZA COM UM SORRISO

No meu primeiro dia como prostituta, recebi a maior lição dessa profissão: seduza o homem no primeiro contato. Comecei a trabalhar naquele dia com a cara amarrada. Aí, três clientes chegaram ao clube e escolheram outras meninas. A gerente me ensinou: ao encontrar o homem, estimule-o com um sorriso. Foi batata: sorri e o quarto cliente me levou para a cama. Por isso, esqueça os problemas na hora de reencontrar seu homem. Com um sorriso safado, ele saberá que você está a fim de jogo!

2. MANTENHA O FOCO NO ATO

Não adianta chamar o parceiro para a festa se a lembrança da conta a pagar insiste em voltar bem na hora em que o fogo pegou. Ele perceberá que você está em outra porque os movimentos ficam mecânicos. Há casos em que os desgastes diários já estragaram o tesão do casal. Nessas situações, se seu homem não desperta o seu desejo, faça de conta que está transando com aquele vizinho gostoso. Seu tesão vai aumentar e ele vai responder ao fogo, para o prazer dos dois!

3. UM BOM SEXO ORAL VAI LEVÁ-LO À LOUCURA

Amiga, essa é a parte mais importante da transa! Meu segredo para deixá-la inesquecível é molhar bem a boca com saliva, roçar a língua no pênis dele e engoli-lo até a base da garganta. Começo a guardar a saliva já nos beijos. Aí, vou descendo pelo corpo dele e, quando chego ao pênis, abocanho de uma vez só. Com isso, o homem se sente o dono da situação. Mal sabe ele que sou eu quem controla esses movimentos… Eles ficam loucos!

Deixe as preocupações cotidianas de lado na hora do sexo!

Foto: GettyImages

4. NÃO ECONOMIZE NOS GEMIDOS

Isso atiça a imaginação do parceiro. Ele sente que está mandando bem. Por mais simples que essa dica pareça, as mulheres reagem pouco às investidas dos homens na cama. A melhor terapia para soltar a voz é treinar sozinha: masturbe-se horas antes da transa, até quase atingir o orgasmo. Você fica relaxada e a gemedeira sai fácil no momento do sexo.

5. REALIZE AS FANTASIAS DELE

Pense duas vezes antes de recusar os pedidos do parceiro para inovar na cama. Isso vale tanto para os desejos simples, como fazer sexo anal em você, quanto para os bizarros. Já tive um cliente que adorava transar vestido com as lingeries da mulher. Ele comprava as peças mas ela ficava com vergonha de usar porque achava coisa de prostituta. O sonho dele era que a mulher tivesse coragem de realizar a fantasia. Enquanto isso, era comigo que ele se satisfazia.

6. COMO EXPLORAR OUTRAS ÁREAS DO CORPO DELE COM SEGURANÇA

Assim como as mulheres, os homens também têm terminações nervosas no ânus e tremem de prazer quando são tocados lá. Nem por isso são gays. Eles só querem sentir algo diferente. Descubro se o cliente quer isso durante o sexo oral. Enquanto toco o membro, reparo se ele empina o quadril. Se isso acontecer, sei que posso avançar! Mas vou com calma. Primeiro passo os dedos de leve na região. Se ele retrair os músculos da perna, paro por aí. É sinal de que não curtiu a brincadeira. Mas se ele não faz nada, dou uma lambidinha de leve ali. Em geral, eles dão uma gemidinha de prazer nessa hora.

7. SE DER, VÁ MAIS FUNDO

Após a ousadia de tocá-los na região do ânus, pergunto se querem ir mais fundo: encosto um dedo por vez. Só aí ofereço um consolo para introduzir lá. A maioria aceita e curte a brincadeira. Mas no final do programa eles se vestem e vão embora sem muita conversa. Entendo a reação. O assunto ainda é tabu. Mas uma esposa cúmplice, que faz esses joguinhos sem grilos na cabeça, conquista o parceiro na hora! Já atendi um homem com cerca de 40 anos que me procurou porque estava sem transar com a esposa havia meses. No nosso segundo encontro, fiz uma incursão até lá e depois ele me penetrou. O cliente gostou tanto da experiência que me apresentou à esposa. Queria que eu a ensinasse a fazer o mesmo com ele. Transamos a três e depois disso, percebi que os dois estavam bem animados com a retomada sexual.