6 inimigos do tesão

Ninguém merece ficar na seca, gata! Siga nossas dicas, arme-se de coragem pra agir e resgate seu prazer de vez.

Nesta lista dos inimigos do prazer e do sexo bom não entra sobrepeso, impotência nem nada que se resolva na cama. Kevin Leman, autor do livro “Entre Lençóis” (Ed. Mundo Cristão, R$ 26,90), revela outros fatores que podem atrapalhar e até acabar com a vida sexual de um casal e ensina como vencer esses obstáculos numa boa. Não deixe para amanhã o que você pode resgatar hoje: seu prazer!



1. Sobrecarga

Cansaço e estresse fazem qualquer mulher esquecer de sexo. A ideia de curtir o parceiro fica para depois, com mais calma e carinho. Mas esse “depois” facilmente vira “nunca”.

// Solução:

Se vive na correria, mas quer melhorar o sexo, precisa abrir mão de algo. Desacelere, arrume espaço na agenda para o romance. Mesmo que, no começo, sejam só dez minutinhos.





2. Rotina

Não existe nada mais sexualmente desestimulante do que anos de mesmice. O parceiro é o mesmo de sempre, mas nem por isso beijos, carícias e posições precisam ser sempre iguais.

// Solução:

Trate de inventar um jeito de temperar a vida amorosa e de ter mais momentos íntimos. Pelo menos uma vez por ano, passem um fim de semana sozinhos em um lugar bem romântico.





3. Filhos

Todo homem quer se sentir necessário, desejado, valorizado. Claro que existe uma fase em que as crianças precisam de atenção integral. Mas ela não pode durar até os 15 anos de idade, né?

//Solução:

Deixe a culpa de lado e peça para parentes ou amigos cuidarem das crianças enquanto vocês saem para passear e se curtir. O casamento agradece: isso espanta a tensão e aumenta o tesão.





4. Desconhecimento do parceiro

Acredite, quando o assunto é sexo, muita gente ignora os interesses, receios e fantasias do outro, mesmo morando há anos sob o mesmo teto.

// Solução:

Não dá para ter vergonha! Conversem abertamente. Descubra a posição que deixa seu gato mais excitado ou que ele gostaria de experimentar, o perfume que o deixa louco…





5. Grana apertada

Problemas financeiros acabam com qualquer clima de romance e detonam a vida sexual. Programinhas a dois aumentam as despesas, mas salvam casamentos.

// Solução:

Corte pequenos gastos para garantir uma graninha só para sair com ele. Que tal trocar roupas com as amigas em vez de comprar no shopping? Vale tudo para turbinar a relação.

6. Falta de clima

O tesão virou amizade? Afe! Abstinência gera mais abstinência, enquanto sexo rende mais sexo, porque eleva os níveis de substâncias no cérebro associadas ao desejo.

// Solução:

Pense mais sobre sexo. Lembre de transas incríveis, imagine fantasias. Livros e músicas ajudam a ativar o desejo. Mas para a aumentar o tesão, o melhor mesmo é praticar. Vá com tudo!