6 dicas para ser mais feliz na cama

Em vez de buscar a melhor performance sexual, concentre-se em relaxar e aproveitar o momento

Foto: Getty Images

6 dicas para transar sem neuras

1. Envolva-se verdadeiramente

Preocupar-se com a sua atuação sexual é saudável, mas cuidado para não virar uma escrava da performance. ”O desempenho não pode ficar maior que o sexo como expressão afetiva”, avisa a psicoterapeuta Rosa Avello.

2. Mantenha o foco em você

Esqueça a colega que tem orgasmos infinitos ou a vizinha que faz striptease como ninguém. Para relaxar, e gozar, a primeira providência é não se comparar. ”A saída é cada um se preocupar com sua própria forma de ser feliz e de ter prazer. E não ligar para a opinião alheia”, completa a antropóloga Mirian Goldenberg.

3. Seja verdadeira

Você pode até fingir orgasmo de vez em quando, mas não faça isso sempre. Se não consegue gozar, existe algum problema que precisa ser resolvido – ocultá-lo é a pior das decisões. Converse com o seu parceiro!

4. Aceite suas preferências

Se você, por exemplo, só consegue alcançar o orgasmo com estimulação clitoriana, não force a barra para obtê-lo com penetração. Ok, tudo bem consentir que haja penetração como parte do jogo sexual, mas avise ao parceiro que, para que você chegue lá, ele precisa friccionar aquela partezinha…

5. Converse com o seu amor

Uma boa comunicação ajuda a resolver (quase) todas as questões. Compartilhar as dificuldades sexuais torna tudo mais fácil e autêntico.

6. Respeite

Se você não é daquelas ”modernetes”, tudo bem. Não adianta sair por fazendo coisas que não condizem com sua personalidade – como, por exemplo, beijar outra garota só porque sua amiga faz. ”Se tem curiosidade, ok. Se não, você está se violentando. Obviamente a experiência não vai ser nada legal”, conclui a terapeuta Ana Canosa.

Nunca teve um orgasmo? Você pode estar errada

Cena típica nos consultórios das sexólogas: uma mulher, geralmente no início da vida sexual, reclama que nunca teve orgasmo. Conversa vai, conversa vem, e a médica descobre que ela já chegou lá, sim. Ao receber a notícia, a moça diz frustrada: ”Sério? É só isso? Essa coisinha rápida?”.

A psicóloga e terapeuta sexual Ana Canosa afirma que relatos como esse são bem mais comuns do que a gente imagina. Isso porque a mídia e a sociedade pintam o ato sexual como algo tão fantástico que as jovens ficam na dúvida sobre suas próprias sensações. Ela explica ainda que muitas delas, para não se sentirem fora dos padrões atuais da transa, exageram na hora de contar aos outros sobre seu desempenho como se apostassem uma corrida.

A dica é: esqueça as competições com as amigas ou aquela noção de que o orgasmo é um prêmio a ser alcançado. É muito melhor curtir um bom momento com seu amor e deixar tudo acontecer naturalmente!