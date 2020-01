5 momentos estranhamente incríveis para transar

Curioso ou não, a questão é que existem ocasiões que têm tudo para criar aquele clima romântico entre vocês dois! Aproveite as dicas do sexólogo Celso Marzano para turbinar os momentos com o seu amor:

1. Depois de um dia estressante.

Apesar do cansaço, vale se entregar aos carinhos do parceiro. Estudos mostram que o sexo e o contato físico melhoram o humor e reduzem o estresse. O sexólogo Celso Marzano, de São Paulo, ainda lembra que o carinho do parceiro nesse momento une o casal.

2. Na metade do seu ciclo menstrual.

Pegue o calendário e descubra o meio do seu ciclo (geralmente perto do 14º dia). Esse é um momento especial para a transa. É que os hormônios estão em alta e a sua libido nas alturas. “Para muitas mulheres, é um tempo de uma excitação mais fácil”, diz Marzano.

3. Antes de um compromisso importante.

Será amanhã aquela reunião em que você vai apresentar um superprojeto para o chefe? Então, relaxe e se entregue ao prazer. O sexo acalma os nervos e ainda reduz a pressão arterial e o estresse.

4. Depois da malhação.

Transar após o treino na academia ou após aquela supercaminhada é mesmo de enlouquecer. Um estudo da Universidade do Texas (Estados Unidos) constatou que depois de um treino de cerca de 20 minutos o fluxo sanguíneo na região genital é bem maior e eleva a excitação. A adrenalina, em alta, faz o sexo esquentar.

5. Após um banho quente.

A sensação de conforto e relaxamento que a mulher tem ao tomar um banho quente a deixa mais aberta para receber os carinhos do parceiro. Portanto, é a porta de entrada para uma noite de prazer.