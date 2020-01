5 aplicativos para turbinar sua vida sexual

O celular pode ser, às vezes, um incômodo entre os casais. Mas isso pode mudar: dá para torná-lo uma ferramenta mais do que útil para apimentar a relação! Com as dicas da sexóloga e especialista em Sexualidade Humana, Elaine Pessini, você não vai querer largar o aparelho. Confira aplicativos ótimos para testar a dois:

Sexsquare

Funciona como o Foursquare, só que para trocar informações sobre locais onde os usuários tiveram relações. Dá para fazer check-in anonimamente ou não e permite que você conte o que achou sobre o lugar onde esteve. Além disso, você pode juntar seus motéis favoritos em uma pasta e organizá-los.

Em português

Preço: Grátis

Grátis Sistema: Android

iKamasutra Lite

Com esse aplicativo, você pode conferir o desenho de até cem posições sexuais diferentes. Na hora em que estiver na intimidade, selecione o jogo, dê uma chacoalhada no celular, e o aparelho escolhe a posição de maneira aleatória – o resultado é surpresa!

Em português

Preço: Grátis

Grátis Sistemas: Android e iOS

Guia de Motéis

Bom para ajudar a encontrar um motel do jeito que você quer. Ele seleciona os locais mais próximos e já fornece endereço, telefone, preços e até fotos. Assim, fica fácil de encontrar um lugar do jeito que você quer e rapidamente. No app também é possível usar o Cupom Digital, para participar de promoções e ganhar descontos!

Em português

Preço: Grátis

Grátis Sistema: iOS

Love Sparks

Esse aplicativo dá dicas para apimentar sua relação. Dividido em categorias, vocês definem seu estilo na cama, e ele apresenta ideias que sejam compatíveis com as coisas que gostam no sexo. É ótimo para sair da rotina!

Em português

Preço: US$ 1,99

US$ 1,99 Sistema: iOS

Jogo Sensual Livre

Esse é um jogo para tornar seu momento com o parceiro mais interessante. Quando entrar no aplicativo, você pode selecionar uma música e começar. Funciona de um jeito parecido com a brincadeira dos dados. Ele selecionará uma parte do corpo, o que deve ser feito e por quanto tempo. Ui!