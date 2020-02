15 truques para ser uma mulher irresistível

Aprender a se valorizar e sentir-se bonita são atitudes que deixam uma mulher irresistível!

Para conquistar Wesley no BBB 11, Maria usou as dicas do livro “Deixe os homens aos seus pés” (Ed. Universo dos Livros), de Marie Forleo. Nele, a autora afirma que toda mulher, por natureza, é irresistível. Ela lista os principais erros e revela os segredos para as mulheres se tornarem irresistíveis.

Os erros que afastam os homens

1. Carência

Ela é um balde de água fria e faz o homem se sentir pressionado. Nada de ligar sem parar e dizer que precisa dele.

2. Insegurança

Ficar pedindo a opinião dele a toda hora ou se comparando cansa. Entenda o que deixa você insegura e se aceite.

3. Comunicação falha

Muitas mulheres não ouvem de verdade. Quando um homem é ouvido, ele se sente especial. Evite falar de outros homens e não use a hora do sexo para assuntos sérios.

4. Visual feio

É importante atrair o homem. Cuide-se, vista-se bem, arrume o cabelo, use maquiagem. Sinta-se bonita!

5. Atitude amarga e fria

A mulher que se considera vítima e reclama de tudo espanta o parceiro. Relaxe e, quando sentir raiva, deixe ela passar. Não acumule esse sentimento.

6. Ser maldosa e crítica

Ficar criticando tudo e todos é chato. Você vai parecer ciumenta e insegura. Reconheça as qualidades dos outros. Qual o problema?

7. Chatice na cama

O sexo chato destrói relacionamentos. Tente liberar seu lado safadinha e permita-se sentir e dar prazer!

Os segredos para atrair os homens

8. Sem regras

Não leve com você as regras do passado. Descubra o que vale para cada momento.

9 Não existe homem perfeito

Idealizar um homem afastará muitos interessantes.

10 Nada de guerra dos sexos

Você não deve competir com os homens nem achar que todos são ruins.

11 Seus pais não erraram

Eles não têm culpa pelos seus erros! Haja como adulta e seja responsável.

12 Sem histórias

Não contamine o presente com suas experiências ruins do passado. Vire a página.

13 Pare de reclamar

Volte sua atenção para o agora, escute mais as pessoas. Não perca tempo com reclamações.

14 Tenha vida própria

Não se afaste de seus amigos e família para ficar só com ele. Assim, você o sufoca e fica dependente.

15 Tenha a embalagem perfeita

Cuide da saúde, vista-se bem e valorize seus pontos fortes. Sua imagem é como você se vende para o seu parceiro.

Romance igual ao de Maria e Wesley: a secretária-executiva Thais aprendeu a se valorizar, parou de correr atrás do ex e hoje é feliz ao lado de André.

As loucuras de Maria do BBB 11

No Big Brother Brasil 11, da TV Globo, Maria ficou com o brother Mau-Mau no início do programa. Ele saiu e Wesley entrou na casa. O novo integrante paquerou Maria, que retribuiu. Mas Mau-Mau voltou e, ressentido, não quis mais nada. Ela não aceitou e fez de tudo para reconquistá-lo. No auge do desespero, Maria fez até um striptease para o brother que a rejeitou. Ao ler um livro para aprender a se valorizar, ela desistiu de Mau-Mau e ficou com Wesley. E está pra lá de feliz!

História real: “Como a Maria do BBB, me humilhei por um cara”

Thais Alves Lopes, 27 anos, secretária-executiva, Belo Horizonte, MG

“Comecei a namorar o Luiz (nome fictício) em 2006. Os primeiros seis meses foram legais, cheios de carinho. Mas ele começou a querer sair sem mim e passou a dar em cima de outras mulheres, inclusive na minha frente.

Hoje sei que devia ter terminado naquele momento. Mas quis reconquistá-lo a qualquer preço. Aí, me sujeitava a tudo. Vivia ligando e tentando controlar sua vida. Luiz desligava o celular. Uma vez, passei duas semanas sem conseguir falar com ele.

Ele vivia tentando terminar o namoro. Aí, eu me ajoelhava no meio da rua e chorava. Imagine só! Como ele dizia que adorava loiras, pintei meu cabelo. Luiz até elogiou, mas logo voltou a se comportar como antes.

Todos percebiam a vergonha que eu passava. Menos eu. Só percebi que merecia mais após três anos de namoro. Juntei forças e terminei com o Luiz.

Durante a minha fossa, reparei que um colega do meu trabalho olhava para mim. Retribuí os olhares e, depois de três dias, combinamos de sair. Em uma semana, começamos a namorar. E dessa vez foi tudo diferente. O André me tratava bem e aprendi a me valorizar. Hoje, somos casados e eu estou superfeliz!”