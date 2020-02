12 acessórios que aumentam o prazer

Foto: Getty Images

1. Sexo oral turbinado

Hálito refrescante por mais tempo para um sexo oral maravilhoso! Essa é a promessa do spray para beijos. Mas você também pode soltar a imaginação e fazer carícias com a língua no corpo todo. Está disponível nos sabores menta e morango. Beija Eu,da Erótika Toys, por R$ 14,90.

2. Explode, coração!

Simbolo do amor, quem diria, um aparente coraçãozinho indefeso consegue elevar a temperatura do sexo. É só introduzir a cápsula na vagina e deixar o gato penetrá-la. Com o atrito do pênis, ela estoura e libera um óleo perfumado que esquenta a região. Óleo Corporal Coração Vermelho, da Adão e Eva Toys, R$ 5,50, com três unidades.

3. Vibração deliciosa

Com vibração comparada a de um celular, este anel peniano também é feito de silicone e funciona a bateria. A principal diferença em relação ao modelo apresentado no início da matéria são as garras em volta do briquedinho. Elas, aliás, proporcionam tesão extra. Para higienizá-lo, use água e sabão. Anel Peniano Star, da Qualy Fun, por R$ 30.

4. Prazer frio ou quente?

Criado para turbinar o sexo oral, o gel comestível proporciona sensações quentes e frias. Você só precisa decidir qual delas quer usufruir e escolher um dos produto disponíveis em 11 sabores diferentes. Sete deles esquentam, dois esfriam e os outros dois aquecem e gelam ao mesmo tempo. Gel Beijável, da Erótika Toys, por R$ 14,90.

5. Tapa-sexo falso

Ele tira a sua roupa e, no lugar da lingerie, descobre que você está apenas com um tapa-sexo provocante. E fácil de tirar. De glicerina, se desfaz com a umidade do corpo e libera aroma de morango, menta, chocolate. Sua formulação contém álcool e, por isso, pode ser tóxico. Da HotFlowers, por R$ 10,82.

6. Vela do beijo

Sem parafina, esta vela pega fogo para valer. Porém, como não ultrapassa 36° C, não queima a pele. Então, vale derramá-la no corpo e beijar muito enquanto sente um delicioso aroma. Você só precisa, antes de usar, acendê-la e esperar dois minutos até derreter. Aí, é só apagar e espalhar por todo o corpo. Sabores amarula, chocolate, menta e pêssego. Vela Beijável, da Erótika Toys, por R$ 19,90.

Foto: Divulgação

7. Flor do pecado

Feito de silicone, o vibrador em forma de botão de rosa funciona com bateria e é à prova d¿água. Ou seja, pode acompanhá-la até no banho! Com haste flexível, dá para brincar gostoso e aproveitar bem cada uma das três velocidades. Vibrador de rosa, da Adão e Eva Toys, por R$ 119,90.

8. Mousse de vibrações

Preparada para a massagem? Então, peça ao gato para deslizar esta espuma efervescente sobre seu corpo. O toque das mãos dele aliado ao produto provocará uma deliciosa sensação vibratória. Mas lembre-se: nada de espirrar o mousse nas partes íntimas e cuidado para não deixar cair nos olhos. Skandalo, da HotFlowers, por R$ 18.

9. Choque de prazer

Vendido em forma de spray, o gel elétrico é feito à base de extrato de jambu, uma planta originária do Norte do Brasil. O princípio ativo tem efeito anestésico e promove os tais tremores identificados como pequenos choques. Para usufruir da sensação, basta borrifá-lo no pênis ou na vagina. LoveShock, da Erótika Toys, por R$ 19,90.

10. Puro fervor!

A loção corporal formulada com ativos vegetais, vai tornar a massagem muito mais prazerosa. Ao aplicá-la na pele, você sentirá um efeito efervescente. Espalhe pelo corpo todo, menos nas partes íntimas, pois o gás pode causar alergia. Anghel Explosion Pheros, da Intt, por R$ 29,90.

11. Aliança íntima

O anel de silicone tem efeito vibratório e funciona com uma daquelas baterias fininhas e removíveis. Após encaixá-lo no pênis do parceiro, você aciona o botão para as vibrações começarem delicadamente. Durante a penetração, ele ainda estimula o clitóris. Disponível no formato de borboleta, gatinho, leãozinho e ursinho. Anel Mágico, da Erótika Toys, por R$ 19,90.

12. Vibrador do futuro

Em gel e com sabor de chocolate. OK, é difícil de acreditar, mas é assim mesmo que se descreve o novo vibrador. Aplicado diretamente nos lábios da vagina, promove leves vibrações de calor na região. Você, claro, ficará mais sensível ao toque, principalmente na hora da penetração. Vibration, da Intt, por R$ 29,90.