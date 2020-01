10 ideias para sua foto de casal ficar linda e original, ‘tipo Pinterest’

O Dia dos Namorados está chegando, o amor está no ar! E quem não gosta de registrar os momentos felizes junto com o mozão ou com a mozona? Mas realmente fica fácil cair no clichê quando o tema são fotos românticas.

Por isso o Pinterest organizou com exclusividade para o MdeMulher uma lista com 10 ideias para fazer aquele clique diferente e original. Com milhares de fotógrafos reunindo referências na plataforma todos os dias, ali é sem dúvida um dos melhores lugares para se inspirar.

Na natureza

Se for fotografar em um bosque ou parque que tenha bastante verde e mata mais fechada, que tal escolher roupas de tons frios, que combinem com o ambiente? Aproveite os elementos da natureza como troncos, folhas e gramados para fazer a pose.

Na praia

Aproveite o ambiente de calor e alegria para um clique bem descontraído! Praia descabela mesmo, que tal deixar para lá o perfeitinho e lembrar que uma das melhores coisas de estar junto é… se divertir junto!

Contra a luz

O amanhecer e o fim da tarde proporcionam boas oportunidades para fotos no contraluz – quando não dá para ver detalhes do rosto, mas você vê a silhueta das pessoas. Aproveite para explorar os perfis: nariz, boca, queixo ficam em destaque nessa situação.

Pessoal

Intimidade é a chave aqui. Quando você fotografa na cama, de pijama, tomando café da manhã… aqueles momentinhos que, em geral, não dividimos com mais ninguém, podem ser dos mais interessantes para registrar para sempre.

Mãos dadas

Das as mãos é um gesto cheio de significados, e fica lindo na foto. Aproveite um cenário especial, ou para colocar em destaque a aliança que você ganhou ou deu, ou a cumplicidade de vocês dois em apenas um gesto.

Com bomba de fumaça

A bomba de fumaça está super na moda, e não é para menos: ela dá um efeito de sonho em qualquer clique. Para fazer essa superprodução, escolha um espaço aberto e certifique-se de que você não vai incomodar outras pessoas. Capriche na pose e… clique!

Claro e escuro

O fundo escurinho contrasta com as roupas brancas e dá um clima de intimidade maravilhoso! O mais legal é que esse tipo de foto não exige grandes cenários ou superproduções. Basta um cantinho escuro…

Descolado

Se o amor de vocês é menos posado e mais descontraído, aposte na espontaneidade e no carinho que vocês têm um pelo outro.

Desfocado

Aproveite o modo focus dos celulares mais modernos e coloque o foco em uma das pessoas do casal, enquanto a outra fica desfocada. Depois vocês invertem, todo mundo pode brilhar!

Em casa

Se você investiu na decoração da sua casa e ela está do jeitinho que você sempre quis, por que não colocá-la como um personagem nessa foto romântica?