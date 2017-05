Seis experiências para presentear no Dia das Mães

Caixa de bombons, flores, bolsa da moda, perfumes, objetos de decoração…Cansou de presentear sua mãe com esses itens materiais um tanto óbvios e batidos? No próximo Dia das Mães, é possível surpreendê-la com uma experiência pra lá de especial, seja um momento de descanso ou um tempo para aprender algo que sempre teve vontade.

Há alternativas para diferentes bolsos e gostos entre as seis sugestões a seguir:

Um dia no hotel

Instalado em frente à Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o Hotel Rio Othon é uma boa pedida para quem deseja relaxar com vista para o mar sem gastar pequenas fortunas. O day use de 192 reais por pessoa inclui a utilização de um apartamento superior das 10h às 18h, uma vaga de estacionamento, wi-fi como cortesia, acesso à piscina e ao serviço de praia, além de desconto de 20% nos bares e restaurantes do hotel. Também é possível contratar uma massoterapeuta para um tratamento de beleza ou relaxamento por uma hora, a partir das 15h. As reservas devem ser feitas pelo site com antecedência.

Nas alturas

Um bom destino às mães mais aventureiras é Boituva, cidade localizada a 120 quilômetros da capital paulista. No Centro Nacional de Paraquedismo, é possível saltar de paraquedas e voar de balão. A Paraquedismo Boituva tem vale-presente para saltos a partir de 335 reais. Já a Queda Livre Paraquedismo cobra 420 reais por salto mais vídeo da experiência e 50 fotos. Com preços a partir de 330 reais, a Escola Brasileira de Balonismo proporciona voos de balão com um hora de duração que percorrem 8 quilômetros sobre o município, entre campos de plantação e fazendas. Além do giro pelo céu, o pacote dá direito a café da manhã e um brinde com espumante.

Momento relaxante

A grife francesa L’Occitane oferece quinze opções de vale-presentes com pacotes de spa e tratamentos de beleza. Mais completo deles, o Day Spa Provence (790 reais) tem três horas de duração e inclui banho de imersão, esfoliação corporal, massagem e tratamento facial. Com preços mais convidativos, a massagem revitalizante aromacologia é destinada às mães com alto grau de exaustão, enquanto a deep tissue alia movimentos lentos e profundos para uma restauração corporal. Ambas custam 248 reais e têm duração de uma hora.

Jantar em casa

Para as mães que adoram cozinhar para a família toda, mas sem ter que passar horas no supermercado com a lista de compras, a empresa Ympar Experiências propõe o fine dining at home. Trata-se de um menu pré-elaborado por um chef para consumo em casa, com a receita escolhida, os ingredientes, uma lista com os utensílios que serão necessários para o preparo, além de um mimo personalizado para ser harmonizado com a refeição. Custa 75 reais, com um mínimo de seis pessoas.

Um café e um brunch, por favor

No sábado seguinte ao Dia das Mães, é possível levar sua mãe para um delicioso workshop com degustação de cafés e brunch. Além de conhecer notas sensoriais e sabores de grãos de diferentes regiões brasileiras, ela poderá aprender a fazer um cafezinho de respeito para o dia a dia e métodos de extração mais elaborados. Comidinhas como bolo de café e manteiga e risoto negro com costelinha ao café integram o brunch harmonizado. O ingresso custa 120 reais e a oficina é promovida pela parceria das cafeterias Duas Terezas e Expresso Arte.

Estudo prazeroso

A Casa do Saber, com unidades no Itaim Bibi, em São Paulo, e no Shopping Leblon, no Rio, possui uma ampla agenda de cursos com temas que vão de economia à gastronomia. Embalado em uma caixinha especial, o vale-presente dá acesso às aulas e encontros da programação. É possível adquirir o mimo com número determinado de aulas (cada uma custa cerca de 200 reais) e a mãe escolhe o tema que mais a atrair.

*Todos os preços foram pesquisados em maio de 2017.