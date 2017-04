Alerta de tendência: looks usando bralette e onde comprar

Foi-se o tempo que deixar o sutiã à mostra era considerado feio ou deselegante. Uma tendência que ganhou força nos últimos tempos são looks que exibem completamente a peça ou os chamados bralettes – nome dado aos modelos de sutiãs constantemente usados por baixo de blusas transparentes feitas de tules e tecidos similares.

Originalmente, o bralette era um tipo de sutiã esportivos que se diferenciava por não levar ferros de sustentação – semelhante aos tops. Atualmente, a peça – que já ganhou adeptas como a atriz Bruna Marquezine – está mais trabalhada, ganhou mais rendas, aplicações e alças diferentes. Tudo para se tornar o destaque do look.

P & B

Na hora de montar o look com o bralette, você não precisa se preocupar em usar uma peça da mesma cor que a blusa escolhida. A combinação clássica entre preto e branco pode lhe ajudar não só a sair da monotonia do visual monocromático, mas também a dar destaque a peça. Assim, uma opção é investir em um bralette de rendas preto, com camiseta branca de material transparente junto a um shorts com rendas preto.

Para que prefere visuais mais sóbrios e com destaque na região inferior no corpo – como em uma saia florida – não há problemas. Há opções de bralettes com cortes semelhantes a top cropped que por si só conseguem destaque no look.

Para diversos estilos

O bralette pode ser usado tanto por quem prefere um estilo descolado, como por quem adora um look mais clássico.

Para quem gosta do estilo urbano, a peça fica ótima por baixo de camisetas longas transparentes, combinadas a shorts jeans.

Para quem ama o estilo mais formal, o bralette pode ser usado por baixo de uma camisa de material transparente junto a uma bermuda de cintura alta com amarração.

Onde comprar?

Na Bralette Boutique

Bralette “COMFY”, R$60,00*

Bralette “ARIEL”, R$65,00*

Bralette Ariel 💙💜 Coisa preciosa, pode ser produzido na cor areia, branco, chocolate e preto! 🌊🐚 A post shared by THE BRALETTE BOUTIQUE (@braletteboutique) on Aug 4, 2016 at 1:02pm PDT

Esse bralette de veludo é a peça mais confortável da vida! Qual sugestão de nome vocês dão pra ele? A post shared by THE BRALETTE BOUTIQUE (@braletteboutique) on Apr 3, 2017 at 5:18am PDT

Na Renner

Sutiã sem bojo em veludo, R$59,90*

Veludo + renda = muito amor envolvido 💘 🔎: 542259332 #lingerie #veludo #renda #renner A post shared by Lojas Renner (@lojasrenner) on Apr 13, 2017 at 5:28pm PDT

Na Vovó Quem Fez

Top DA GERARDA, R$35,00*

Top DA CELI, R$35,00*

A despedida com chave de ouro de uma coleção que traduziu cada parte da essência de vovó! Nós somos assim, singular e plural! Uma de várias! Mulheres!!! 💗💗 #vovodosastros #ariana 📸 @jmllqrz A post shared by Vovó Quem Fez (@vovoquemfez) on Feb 1, 2017 at 5:59am PST

Transparência! Transparência antes de vir na roupa, vem na alma! Vem em você! Ser autêntico, fiel a suas verdades e honesto com o mundo. 💗 #vovodosastros A post shared by Vovó Quem Fez (@vovoquemfez) on Jan 6, 2017 at 1:09pm PST

*Preços pesquisados em abril/2017.