10 looks com babados e rendas para você se inspirar

1. Bustos decorados

Vestidos e camisas de seda ficam ainda mais delicados e elegantes com rendas na região do busto. A aparência refinada das peças é complementada com cores em tons rosé e branco.

2. Babados e rendas chiques

Babados e rendas são excelentes aliados para eventos formais. Eles podem aparecer em um macacão longo – com mangas trabalhadas tanto em babados, quanto em rendas – e também podem aparecer na combinação saia e blusa de ombro caído.

3. Por dentro da moda na meia-estação

O clima de meia-estação pede combinações que satisfaçam as oscilações de temperatura ao longo do dia. Para quem procura praticidade no dia a dia e quer ficar por dentro das tendências atuais da moda, a dica é combinar saias – que trazem frescor às pernas – a camisas fechadas de mangas longas, com detalhes em renda no tecido – para proteger das temperaturas baixas no começo e fim do dia.

4. Campestre

Nos dias de temperaturas baixas, é difícil deixar de se proteger com um pulôver de lã por cima do vestido de rendas. O detalhe rendado aparece por baixo da proteção de frio, ornando perfeitamente com os demais componentes do look – um cachecol com estampas de onça e botas marrons.

Nos dias de clima ameno, a decoração de rendas aparece com força total em vestidos feitos do material e com um pequeno babado na gola. A peça de tom pastel é realçada com casaco e sapatos de camurça, em tons marrons.

5. Dia a dia

No dia a dia, os babados e rendas ajudam na composição do look e estão presentes em detalhes das peças. Para quem não abre mão da combinação saias e blusas, a dica é apostar em rendas na parte superior do corpo. Na hora de decidir as cores, dê preferência para contrastes que realçam os detalhes da renda – como o vinho, o creme e o verde escuro.

Por outro lado, há quem não abre mão de usar calças e camisas fechadas. Para esta opção, a alternativa é usar calças cigarretes pretas e blusas brancas com babados nas golas e nas mangas, que ajudam a valorizar o detalhe do babado.

6. P&B

A clássica combinação entre preto e branco também se mescla ao babado e às rendas – seja na harmonização entre uma blusa fechada de renda branca e gola preta, com uma saia da mesma cor; seja em uma camisa branca com babados nas mangas e calças pretas.

7. Nos pés

Rendas são ótima opção para dar acabamento às roupas. Nas peças a seguir, elas foram usadas para finalizar o corte de calças e saias – deixando as peças com uma decoração simples, porém, diferentes dos tradicionais modelos vendidos nas lojas.

8. Barra da saia

As barras das saias foram as escolhidas para receber os babados e as rendas. Para aderir as peças ao dia a dia, você pode usá-las com bodies e camisas com decote em V.

9. Camisas estilosas

Para quem adora inovar na parte superior do corpo, a opção é escolher entre uma camisa preta inteiramente trabalhada em rendas ou uma camisa azul listrada, com babados em suas laterais.

10. Detalhes

As rendas e babados podem se tornar literalmente um detalhe para quem procura peças discretas para eventos que exigem modelos pouco extravagantes – mas ainda bastante estilosos.

Nestes vestidos, os babados aparecem discretamente nos pulsos da modelos à esquerda, enquanto as rendas na gola da modelo à direita.