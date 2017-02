6 lojas online para comprar acessórios incríveis para o Carnaval

O Carnaval já logo ali! Se você não tem a menor noção de onde comprar peças cheias de alegria e glamour para arrasar nos bloquinhos e comemoração, esta lista vai ser sua salvação. Fizemos uma seleção de lojas virtuais onda você encontra os mais variados acessórios para cair na folia. Vem ver!

1. Elo Acessórios

Se para você Carnaval é sinônimo de acessórios na cabeça, você vai adorar essa marca carioca. Opções variadas – e bem tropicais – de tiaras personalizadas que bastam para deixar você linda nos bloquinhos.

2. Dercy

Essa é a loja dos sonhos para quem quer brilhar na folia sem pensar em um tema específico. A marca mineira foi criada especialmente para o Carnaval e tem uma série de bodies, kimonos, tiaras e cintos – entre outras peças – carregados de plumas, paetês e tules para você chegar cheia de estilo nas festas.

3. Can-Can

Com os acessórios de cabeça da loja paulistana você não precisa de mais nada para se destacar! Arranjos caprichados de frutas, de flores, com toque de sereismo e unicórnio são algumas das opções. As peças são tão lindas que depois você vai querer deixá-las enfeitando o seu quarto.

4. Trocando em miúdos

Os brincos coloridos da marca pernambucana vão dar um charme especial à sua produção. Com eles nas orelhas e um pouco de glitter ao redor dos olhos, a festa está feita! O melhor é que eles também são lindos para você continuar usando quando o feriado acabar.

5. Flow Acessórios

A marca carioca desenvolveu uma linha especial para a folia deste ano. Entre outras opções, os brincos e colares de pompom são ótimos para incrementar diversas fantasias, como estas de palhacinha e cigana:

6. Agora que sou rica

Uma das grandes preocupações na hora de ir para o bloco é a segurança do celular, dos documentos e do dinheiro, não é mesmo? Com as pochetes da marca paulistana, você protege os seus pertences ao mesmo tempo em que incrementa o visual. As versões de glitter são a cara do Carnaval, mas tem também outras opções.