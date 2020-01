Vídeo mostra a reação de 36 mulheres ao ouvir a palavra aborto

O que vêm à sua cabeça quando você pensa na palavra “aborto”?

O vídeo mais recente da série “Onde Word” (Uma palavra), do canal Cut Video no YouTube, fez este teste com 36 mulheres, de diferentes nacionalidades, entre 15 e 50 anos. Elas foram convidadas a compartilhar seu primeiro pensamento quando escutam a palavra “aborto”.

E as respostas variaram — e muito! Muitas delas reagiram dizendo que o aborto é uma “escolha” e “um direito das mulheres”. Por outro lado, algumas mulheres atribuem a palavra a “morte”, “assassinato”, “errado” — entre outras. Deixando claro que os direitos das mulheres ainda estão longe de serem aceitos mundialmente — especialmente o aborto — pelas próprias mulheres.

Assista ao vídeo acima, ative as legendas e dê a sua opinião nos comentários

Matéria publicada em Brasilpost.com.br