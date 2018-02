4 truques secretos para aproveitar a Netflix ao máximo

Se você é do time que troca qualquer balada por um bom filme com aquela taça de vinho, vai adorar saber que existem algumas artimanhas para explorar ainda mais as vantagens da Netflix. Vista seu pijama mais confortável e aproveite:

DESCONECTE O SEU EX DA CONTA

O relacionamento acabou, então é hora de romper hábitos e eliminar o ex das vantagens de sua conta na Netflix. Vá até Conta > Encerrar a sessão em todos os aparelhos > Sair.

TESTE NOVOS RECURSOS ANTES DOS SEUS AMIGOS

Além de conferir as estreias logo após o lançamento, também é possível testar novos recursos antes de todo mundo. Vá até Conta > Configurações > Participação em testes > Ligar.

ASSISTA EM QUALIDADE MÁXIMA

Mesmo se considerar a imagem em boa qualidade, é possível checar se já está em máxima definição. Siga para Configurações do aplicativo > Qualidade do vídeo > Melhor/Higher.

CRIE UM FILTRO PARA SEUS FILHOS

São várias opções disponibilizadas para os pequenos e é bom que eles tenham acesso somente ao indicado para cada idade, especialmente se costumam escolher sozinhos. É possível criar uma conta especial, com o bloqueio de conteúdos inadequados, a partir de Configurações > Controle dos pais.