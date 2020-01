Quando será Brasil x Itália, o próximo jogo da seleção na Copa Feminina?

Depois de uma estreia de 3 a 0 contra a Jamaica, com os três gols de Cristiane, infelizmente o Brasil perdeu para a Austrália por 3 a 2 nesta quinta-feira (13). Só que a Copa de Futebol Feminino 2019 está só começando e o Brasil volta a campo no dia 18, às 16h em horário de Brasília, para o terceiro e último jogo da primeira rodada de partidas.

Neste dia, a adversária da seleção brasileira será a Itália e o jogo acontecerá estádio de Hainaut, em Valenciennes. Na primeira rodada, o grupo italiano jogou contra a Austrália e ganhou de 2 a 0. Já a segunda disputa do time é contra a Jamaica, na próxima sexta-feira (14), às 13h, portanto, até o fechamento desta matéria o saldo da seleção é de 1 gol, enquanto que o do Brasil é de 2 gols.

Veja também





Como assistir ao jogo

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo Feminina está sendo transmitida em rede nacional. Isso significa que é possível assisti-la tanto pela TV Globo, com a narração de Galvão Bueno e os comentários de Ana Thais Matos na cabine, como pela Band, com o jogo na voz de Ulisses Costa. Já na TV a cabo, a Band Sports e a Sportv também estão como responsáveis pela transmissão da disputa.

Quem prefere acompanhar a partida online, a melhor opção é o Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo. Com ele, é possível fazer um cadastro de experimentação grátis por sete dias. Só é preciso ficar atento para cancelar a assinatura da plataforma depois desse período, caso você não queira pagar a fatura de R$ 19,90 mensal.