Já ouviu falar em staycation? Programas para curtir sem sair da cidade

Já ouviu falar em “staycation”? O conceito é simples: consiste na ideia de ficar por perto e aproveitar as opções da própria cidade, no lugar de fazer uma viagem. O pulo do gato está no jeito de curtir esses dias, aproveitando atividades e até hotéis que, normalmente, não entrariam na sua agenda. Para te ajudar a tornar-se uma turista em sua terra natal, listamos algumas oportunidades nas capitais do país:

Experiência Negroni

Em São Paulo, o hotel Four Seasons oferece um serviço irresistível de reflexologia acompanhada de um negroni do Bar Caju SP, assinado pelo mixologista Paulo Ravelli. Vale tirar esses trinta minutos na semana para aproveitar uma massagem sem preocupações à beira da piscina. Custa 99 reais e está disponível de segunda a quarta-feira. Basta fazer uma reserva no (11) 2526-0100. Se preferir programações aos finais de semana, fique atenta às datas dos brunchs – são imperdíveis. Basta seguir a conta oficial do hotel no Instagram para se atualizar.

Rio 40 graus?

O Spa Fasano desenvolveu um tratamento especial para a estação mais fria do ano: Deep Tissue Inverno. São 80 minutos de uma terapia intensa com movimentos mais profundos e alongamentos para soltar a musculatura. Pedras quentes e óleos aquecidos de Andiroba e Copaíba potencializam a sensação relax. Dá para fazer até na unidade do Rio de Janeiro.

Al mare

Em muitos hotéis, não é preciso estar hospedado para curtir a piscina. O serviço chamado de “day use”, em geral, permite desfrutar das áreas comuns mediante o pagamento de uma taxa. É o caso do The Beach Club, do Sheraton Reserva do Paiva, na região metropolitana de Recife. Adultos pagam 150 reais às sextas, sábados e domingos.

Momento off

Até 17 de setembro, o resort Ponta dos Ganchos, em Santa Catarina, terá o serviço de day spa. A experiência inclui uma tarde no Spa by Sisley Paris com café da manhã, massagens facial e corporal e almoço no restaurante do hotel.