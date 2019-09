Horóscopo da semana de 30/09 a 06/10: invista em autoconhecimento

Será uma semana bastante agitada. A energia da Lua em Escorpião reverberará até a quarta-feira, pedindo de nossa parte uma maior busca por autoconhecimento, interiorização e quietude.

Serena Salgado, astróloga do Astrocentro, explica que, com Mercúrio também em Escorpião, é preciso unir lógica e intuição. “O silêncio nesse período também é importante. Abrir muito a boca pode complicar situações”, revela a especialista.

Com a passagem da Lua para Sagitário, alguns nós podem ser desembaraçados, mas Marte em Libra traz uma nova rodada de dúvidas, o que pode causar estresse. Por outro lado, estaremos mais ponderadores, o que é positivo.

Áries

Enquanto a Lua estiver em Escorpião, você poderá se sentir mais irritadiça. Isso tende a passar com a entrada do satélite em Sagitário, que lhe trará mais leveza. Seu foco estará voltado para o lado profissional. Se bem trabalhados – inclusive no final de semana –, os desafios poderão resultar em coisas bem interessantes.

Touro

A Lua em Escorpião pode trazer grandes impactos para a sua área afetiva. Cuidado com a comunicação entre a pessoa amada. Seus pensamentos podem estar mais tensos e é importante não deixar que isso afete suas relações pessoais. Respire fundo antes de falar. Já a Lua em Sagitário pede que tenha mais autoconfiança, porém não deixe de lado a interiorização.

Gêmeos

Seu foco e percepção estarão mais aflorados e, se bem aproveitados, podem lhe trazer grandes benefícios no trabalho. Mas, para isso, você precisará ir além do que é superficial. Mercúrio em Escorpião pede quietude e busca por autoconhecimento. Já a Lua em Sagitário pode chacoalhar sua parte afetiva. Evite cobranças.

Câncer

Comece a semana avaliando o que realmente quer e o que te faz bem para definir o que é importante. Quando a Lua entrar em Sagitário, uma onda de positividade e clareza iluminará o cotidiano e também o trabalho. A quadratura formada entre Sol e Saturno pode trazer tensões para seus relacionamentos, sejam familiares ou amorosos. Cuidado para não se deixar levar pela impressão de ser incompreendida.

Leão

A Lua em Escorpião traz tensões para o começo da semana e brigas podem abalar o lado familiar. Evite entrar em discussões. Apenas quando a Lua entrar em Sagitário as coisas se tornarão mais positivas e produtivas, sobretudo no campo profissional. No final de semana, aproveite o final de semana para resolver questões pendentes.

Virgem

A entrada de Marte em Libra pede que você vá à luta e comece a trabalhar mais as questões financeiras. Tudo com equilíbrio, é claro. Até o dia 5, invista em atividades sociais que possam lhe render benefícios. A quadratura do Sol e Saturno pode trazer complicações para as finanças e dificuldades em achar uma saída criativa. Virginianas precisarão aprender a enxergar além das próprias limitações.

Libra

Marte em Libra representa a urgência de se tomar decisões. Não basta apenas pesar os dois lados de cada situação, é preciso avançar. A Lua em Escorpião pede maior consciência para evitar gastos supérfluos. A quadratura entre Saturno e o Sol pode trazer alguns aborrecimentos ligados à família ou assuntos imobiliários. Uma caminhada ou passeio pode ajudar a clarear a mente.

Escorpião

A alta concentração de energias astrais em seu signo indica que menos é mais. Enquanto Mercúrio estiver presente, mantenha o silêncio e tome cuidado com a nebulosidade de seus pensamentos. A entrada da Lua em Sagitário melhora o cenário, e, caso saiba driblar as dificuldades, bons resultados podem surgir no campo financeiro.

Sagitário

A Lua em Escorpião afetará bastante os três primeiros dias da semana, trazendo preocupações, especialmente para a área financeira. Interiorização será fundamental neste período, principalmente quando Mercúrio também entrar em Escorpião. Deixe a assertividade um pouco de lado e invista em uma atitude mais ponderada.

Capricórnio

Semana tensa para as capricornianas. Saturno em seu signo formará uma quadratura com o Sol que pode colocar em oposição seus desejos e o que há de concreto no lado profissional. Será preciso sabedoria para vencer com praticidade e criatividade os desafios que surgirem. Seja mais seletiva e não diga tudo o que lhe vier na mente.

Aquário

É o momento de correr atrás de tudo aquilo que ainda não foi feito e se envolver efetivamente em assuntos profissionais. Mercúrio em Escorpião simboliza quietude e muita observação. Nada de sair contando sobre seus planos por aí. Se sentir vontade de experiências novas, vá em frente, mas sem se precipitar. No fim de semana, um pouco de meditação pode ajudar a lidar com sentimentos de angústia.

Peixes

A Lua em Escorpião trará para as piscianas uma fase de maior busca pelo espiritual. Aos poucos, haverá um maior pique para vencer obstáculos no campo profissional, apesar das dificuldades. A quadratura do Sol com Saturno pode trazer tensões ao longo da semana, mas não impedirá que, no sábado e no domingo, surjam boas oportunidades para sair com os amigos e driblar frustrações.