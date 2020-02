Dicas para perder o medo de dirigir

Vencer o medo de dirigir é sinônimo de viver melhor

Foto: Dreamstime

O primeiro passo para vencer o medo é descobrir (e aceitar) que ele existe. Cecília Bellina, psicóloga especializada em comportamento de motorista, ensina aqui as 7 maiores lições que podem ajudá-la a vencer essa luta. Vamos lá?

7 lições para confiar no seu taco!

Se já sabe como funciona o carro, aprendeu as técnicas de direção e tem carteira de motorista, siga estes passos:

1. Faça o exercício de tirar e pôr o carro na garagem, quantas vezes forem necessárias para que você consiga completar a tarefa sem tremedeiras. Quando se sentir segura e fizer isso com facilidade, vá para o próximo passo.

2. Dê uma volta no quarteirão, e celebre essa conquista.

3. Dirija por dois quarteirões. Repita o percurso uma vez por dia, por uma semana. Se achar que consegue, vá para o próximo passo.

4. Tente dar uma volta no seu bairro.

5. Trace 10 destinos para ir de carro, como a escola de seu filho ou uma padaria.

6. Coloque os objetivos na ordem do mais fácil para o mais difícil. Leve em conta a largura das ruas, a sinalização dos cruzamentos e o trânsito local.

7. Um por um, dirija até cada destino da lista. Se não conseguir, tente de novo outro dia, quando estiver calma.

O medo não existe à toa!

Os principais motivos do medo são: traumas passados e trânsito agressivo. Outro fator de insegurança é a má formação dos motoristas: muitas autoescolas ensinam a pessoa a passar no exame, e não a dirigir com segurança.

Buscar ajuda especializada não é vergonhoso. Procure já!

Foto: Dreamstime

Teste: você tem medo de dirigir?

Qual destes sintomas você sente ao entrar no carro?

· Taquicardia

· Boca seca

· Suor excessivo

· Tremor

· Vontade de fazer xixi

· Dor de barriga

· Ânsia de vômito

· Formigamento nas mãos, nos pés ou nas pernas

· Dor de cabeça

Atenção: Se você marcou cinco ou mais dos sinais acima, está na hora de buscar ajuda especializada para superar esse medo e ser uma motorista segura e independente. Lute e vença.