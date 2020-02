Como desentupir a pia

Aprenda a fazer serviços hidráulicos sem ter que gastar com manutenção

Foto: Getty Images

Se a água da pia demora para descer pelo ralo, tenha calma! Você pode solucionar o problema em apenas quatro passos. Confira abaixo:

Como limpar o sifão

1. Feche o registro para evitar o vazamento de água enquanto estiver trabalhando.

2. Ponha luvas de borracha e desatarraxe o copo que fica debaixo da pia, no sifão.

3. Jogue no lixo a sujeira que estier no copo. Lave bem a peça com água corrente e sabão.

4. Volte-o ao local e aperte. Limpe o armário, pois pode ter espirrado água suja.