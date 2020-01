Após fazer sucesso, “vovô do slime” vira alvo de ataques na internet

Da noite para o dia, Nilson Izaias virou a sensação da internet essa semana. Ele agora é conhecido como o “vovô do slime”, pois fez uma série de vídeos mostrando tentativas de fazer slime em casa.

Em seu canal no YouTube, o vídeo que realmente chamou a atenção da web foi aquele em que o idoso finalmente consegue acertar a receita. A felicidade genuína de Nilson emocionou muita gente. Atualmente, ele tem mais de 18 milhões de inscritos em seu canal.

Mas a fama repentina também trouxe um grande susto. O idoso passou a ser acusado de pedofilia e o boato se espalhou rapidamente.

Nessa terça-feira (5), Nilson veio à público falar sobre as denúncias. “Gostaria de dar um recadinho. Pessoas com má intenção estão falando mal de mim, falando que eu sou isso, sou aquilo. Inventando mentiras, editando vídeo e falando mal de mim. É tudo fake, tudo mentira. Dizendo que eu sou isso, sou aquilo, eles falam, mas não têm provas”, diz ele no vídeo intitulado “Aviso urgente”.

Ele revela que está assustado com essa repercussão negativa e que sente vontade de se expor menos. “Eu estou até assustado com tanta mentira e dá até vontade de bloquear meu canal, porque, para ouvir tanta mentira assim. Não dá. Eu já tenho 72 anos, nunca ofendi ninguém, nunca fiz mal para ninguém e tem essas pessoas com mente poluída, falando isso, falando aquilo sem provas, fazendo montagem, editando vídeos meus, se passando por mim e falando mal”.