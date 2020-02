7 jeitos de usar borracha em casa

Você sabia que a borracha escolar vira limpa-camurça

Foto: Getty Images

Ela serve para apagar e o elástico para prender, certo? Ok, mas basta acrescentar uma pitada de imaginação e de repente a velha borracha escolar vira limpa-camurça. Já com o simples elastiquinho você pode firmar uma vela no castiçal ou proteger o controle remoto da TV. Confira as nossas dicas!

1. Sem deslize

Toda vez que você decide fatiar uma carne em cima da tábua de corte, o objeto fica dançando para lá e para cá na pia, ao sabor do movimento da faca… Para evitar que a tábua patine, envolva as extremidades dela com um ou dois elásticos. Ela vai “aderir” na pia e facilitar (muito!) o seu trabalho.

2. Vela firme

Aquele castiçal lindo que você herdou da sua avó é um pouco mais largo do que as velas guardadas na despensa? Enrole um elástico de cabelo na base da vela para preencher o espaço vazio. Ela ficará retinha e você, muito mais segura e… iluminada!

3. Bolinhas decorativas

Você certamente tem em casa aquele lápis com uma borrachinha na ponta… Pois ele pode se transformar num pincel perfeito para decorar caixas, vasos e cartões com bolinhas coloridas. Se quiser marcas menores, utilize a ponta de um lápis-borracha. Ah! O trabalho fica muito mais bacana com tinta acrílica.

4. Controle remoto bem protegido

Por mais que você tome cuidado, não tem jeito: a criançada vive derrubando o aparelhinho no chão… O problema é que o controle remoto possui peças superdelicadas, que se quebram com muita facilidade. Previna possíveis danos enrolando uma faixa de borracha em volta dele para amortecer o impacto.

5. Tinta diferente

Dê cara nova àquela mesa rústica de madeira ou ao seu vaso de cerâmica – basta misturar o farelo fininho de borracha escolar na tinta acrílica especial para artesanato, pintar e curtir o resultado exclusivo. Finalize a pintura aplicando um spray de secagem rápida. A técnica funciona em qualquer superfície que possa receber tinta acrílica, se aplicada com espátula.

6. Tira-manchas

A camurça é um material lindo e chique, mas quando mancha… dá a impressão de desleixo! Aqui vai uma ótima sugestão para manter sapatos, bolsas e jaquetas novos em folha: passe uma borracha (desde que esteja limpinha) na camurça seca.

7. Textura inusitada

Se você gosta de fazer caixinhas artesanais com gesso, coloque esta dica em prática hoje mesmo: enrole diversos elásticos de cabelo em torno de um carretel de linha vazio e deslize-o no gesso recém-aplicado, criando texturas diferentes. A quem perguntar, diga com orgulho: “Sim, eu que fiz!”.