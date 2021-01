Modo de preparo

1 tomate italiano picado

1 cebola média picada

1 dente de alho

1/2 colher (sopa) de sal

400 gramas de alcatra

400 gramas de lombo de porco

200 gramas de linguiça suína cortada em rodelas

4 tomates italianos cortados em pedaços médios

4 minicebolas cortadas em pedaços médios

1 pimentão vermelho cortado em pedaços médios

No processador ou liquidificador, bata o tomate, a cebola, o alho e o sal até formar uma pasta. Reserve. Em uma superfície, corte a alcatra e o lombo em 12 cubos grandes cada um. Transfira para uma tigela e tempere as carnes com a pasta. Em seis espetos, intercale pedaços de carne, linguiça, tomate, minicebola e pimentão. Leve à churrasqueira ou grelha, virando os espetos de forma que assem de todos os lados.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano (Receitas de petiscos brasileiros para variar o menu da happy hour em casa)